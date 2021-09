Con l’autunno ormai cominciato, sono in arrivo giornate decisamente più fredde e ventose di quelle che abbiamo vissuto fino ad ora. Per molti ciò rappresenta non solo un sollievo ma addirittura un desiderio che finalmente si avvera. Del resto per tante persone il caldo può diventare veramente fastidioso. Ce ne sono molte altre però che non guardano alla stagione fredda con altrettanta gioia e contentezza.

Diversi fastidi

I motivi per cui alcune persone non amano l’autunno e l’inverno sono diversi. In particolare ci riferiamo a tutti i vari fastidi e disturbi che sono causati proprio dal vento e dalle basse temperature. Come ad esempio le cicatrici che si formano sul dorso delle mani oppure, per l’appunto, le labbra che si screpolano e si seccano. Quest’ultimo poi oltre a rappresentare una scocciatura per chi ne soffre si rivela anche come un fastidio antiestetico, che quindi in tanti cercano di eliminare.

Mai più labbra secche e screpolate grazie a questo interessantissimo rimedio della nonna

Come sappiamo bene possiamo affidarci a diverse soluzioni per risolvere questo tipo di problemi. Sia optando per prodotti appositi che tentando l’efficacia di metodi e ingredienti naturali. I quali, sebbene più economici, si rivelano in alcuni casi altrettanto efficaci. Non a caso già diverso tempo fa avevamo presentato il metodo per fare una crema per le mani screpolate fai da te facilissima da preparare. Oggi presenteremo una tecnica simile, relativa però all’altro fastidio di cui parlavamo. Infatti, ecco come non avere mai più labbra secche e screpolate grazie a questo interessantissimo rimedio della nonna. Per molti sembrerà incredibile ma tutto ciò che ci serve per mettere in pratica questo metodo è rappresentato da una manciata di petali di rosa.

Difatti tutto quello che bisogna fare è sdraiarsi e applicare i petali di rosa sulle labbra, per circa dieci o quindici minuti. Dopodiché, trascorso questo tempo, dovremo semplicemente rimuovere i petali e applicare del lucida labbra trasparente. Ecco che, ripetendo questa operazione più volte la settimana, vedremo pian piano le nostre labbra riprendere il loro colore naturale. Senza più quelle fastidiosissime screpolature che le interessavano. Non a caso molti rossetti e prodotti per labbra contengono tra gli ingredienti l’olio di rosa, in quanto benefico sotto questi aspetti. Ovviamente si tratta a tutti gli effetti di un rimedio della nonna e, in quanto tale, non presenta alcuna prova scientifica che provi la sua efficacia. Tuttavia sono veramente tante le persone a mettere in pratica questo rimedio quotidianamente, tutti soddisfatti dei risultati.