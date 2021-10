Ogni settimana andiamo al supermercato per comprare gli alimenti. Dopo qualche giorno, però, la spesa fatta comincia a calare drasticamente. Tornare nuovamente al supermercato significherebbe spendere altri soldi, motivo per cui cerchiamo di rimandarlo quanto più possibile.

Arriva però il momento in cui la scarsità di materie rende davvero difficile trovare una ricetta. A volte riusciamo a trovare interessanti ricette che fanno al caso nostro. Può essere il caso di questa sfiziosa ricetta svuotafrigo da fare con melanzana e peperone. O, ancora, di questo sostanzioso primo piatto della tradizione meridionale che evita sprechi e fa risparmiare soldi.

Decidere cosa cucinare senza sprecare alcunché talvolta, però, significa doversi scervellare.

In realtà, la soluzione potrebbe essere facile e davvero a portata di mano.

Mai più indecisione perché oggi basta un click per sapere cosa cucinare con i cibi che abbiamo in credenza

Tutti usiamo lo smartphone quotidianamente e per i più svariati motivi, non solo per telefonare. Eppure, a volte, non conosciamo totalmente le sue potenzialità.

Può sembrare strano, ma può venirci in aiuto anche quando gli approvvigionamenti in frigo ed in dispensa cominciano a scarseggiare.

Esistono infatti diverse app che ci consentono di trovare le ricette partendo dagli ingredienti che abbiamo disponibili. Una vera e propria svolta, che va a braccetto con la nostra economia domestica e che ci facilita incredibilmente la vita.

Le app

Esistono diverse app che fungono da motore di ricerca per le ricette e sono ottenibili gratuitamente. Per scaricarle, a seconda del dispositivo usato, bisognerà andare sul Google Play Store per Android e sull’App Store per IOS.

Disponibili per ambedue i tipi di dispositivi sono queste app che andremo a scoprire.

Svuotafrigo: basterà inserire gli ingredienti che abbiamo ed avviare la ricerca che selezionerà le ricette che fanno al caso nostro tra più di 25.000. Per ricerche più mirate è possibile anche applicare dei filtri avanzati, praticissimi per chi ha intolleranze ma anche per diete particolari, come quella vegana. Inoltre è possibile decidere quale tipo di piatto cercare: primo, secondo, dolce e altro. Interessante poi il tasto “ispirami” che propone nuove idee circa l’utilizzo dei prodotti di stagione;

SuperCook Ricette: bisogna selezionare tutto ciò che si ha in casa nella dispensa virtuale tra i 2.000 ingredienti proposti. Lo si può fare anche tramite dettatura vocale. Da lì avrà inizio la ricerca che fornirà solo i risultati pertinenti tra gli 11 milioni presenti. Praticissima la suddivisione in categorie, che consente di selezionare il tipo di pasto. Anche qui, inoltre, sono applicabili dei filtri avanzati.

Mai più indecisione perché oggi basta un click per sapere cosa cucinare con i cibi che abbiamo in credenza. Ridurremo gli sprechi risparmiando denaro ma anche tanto tempo in modo davvero semplice.