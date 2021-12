A chi non è mai capitato di recarsi nel bagno di un ristorante per darsi una rinfrescata e notare un orripilante pezzettino di spinacio incastrato tra i denti? In questi casi possiamo essere anche molto imbarazzati, e spesso un semplice risciacquo con acqua non riesce a risolvere il problema. È per questo che molti ristoranti mettono a disposizione degli stuzzicadenti. Lo stuzzicadenti, però, può essere non adatto a tutti. In primo luogo perché si tratta di uno strumento molto ‘grossolano’ e non abbastanza morbido, e in secondo luogo perché potremmo farci male alle gengive in un momento di distrazione. Per questi motivi, sempre più persone stanno portando con se in borsa uno strumento utilissimo e molto più delicato di uno stuzzicadenti. Vediamo di che cosa si tratta.

Mai più imbarazzanti residui di cibo tra i denti con questo strumento delicato e discreto da portare sempre in borsa

Ma di quale strumento stiamo parlando? Si tratta dello scovolino dentale. Gli scovolini dentali sono dei semplicissimi strumenti fatti apposta per la pulizia dei denti, che vanno ad integrare l’uso di spazzolino e filo interdentale. Sono fatti generalmente di gomma o di silicone molto morbido ma robusto. Inoltre, non fanno male alle gengive e sono sicuri da utilizzare anche per chi ha meno manualità. Rispetto a uno stuzzicadenti, quindi, possono essere la scelta migliore da portare sempre in borsa con noi. Di solito vengono veduti con una comodissima custodia molto piccola e discreta, apposta per portarli sempre con noi. Mai più imbarazzanti residui di cibo tra i denti con questo strumento delicato e discreto da portare sempre in borsa.

Scegliamo la misura più adatta a noi

Esistono in commercio degli scovolini di diverse misure, da quelli poco più spessi di un filo interdentale a quelli grandi quasi come uno spazzolino. Inoltre, esistono scovolini specifici per chi porta protesi dentarie o apparecchi ortodontici. Proprio se portiamo l’apparecchio, ormai sempre più comune anche tra gli adulti, lo scovolino può essere molto utile per raggiungere i residui di cibo al di sotto del filo metallico. Perfetto anche per chi ha spazi tra i denti troppo grandi per passare il filo interdentale. Facciamo una prova con diverse misure di scovolini. Una volta trovato quello che farà per noi, certamente non riusciremo più a farne a meno e lo porteremo sempre in borsa.

