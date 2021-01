A volte in cucina basta veramente poco per sbagliare la ricetta che si sta facendo. Cucinare infatti, soprattutto quando lo si fa per molte persone, è un’arte a tutti gli effetti. In quanto tale, non abbiamo bisogno soltanto di talento, ma anche e soprattutto di tanta concentrazione e attenzione. Capita spesso di non comprendere il motivo per cui un determinato passaggio nell’esecuzione della ricetta ci viene sempre sbagliato. Probabilmente è perché stiamo trascurando qualche dettaglio importante.

Il trucco dell’esperienza

Anche se non pensiamo che una determinata azione possa influire sul risultato finale, alle volte invece è proprio questa una delle ragioni per cui il piatto non ci viene bene. Qualche minuto in più in cottura o un pizzico di sale in meno possono, in alcune occasioni, risultare fondamentali. Per imparare tutto questo e sperare che non accadano imprevisti esiste solo un trucco che funziona, ovvero l’esperienza. Non deve per forza venire da noi, ma anche dai consigli di chi già ha affrontato lo stesso problema. Vediamo quindi come risolvere un imprevisto molto comune quando prepariamo i dolci. Infatti mai più grumi nella crema pasticcera grazie a questi semplici consigli.

La farina e la cottura

Quando prepariamo la crema pasticcera, l’imprevisto più comune è quello della formazione di grumi che rendono la crema impossibile da servire. Per evitare che si formi basterà semplicemente prendere qualche precauzione sia nella scelta degli ingredienti, che nelle temperature relative alla cottura. Dunque vediamo come fare. Infatti non avremo mai più grumi nella crema pasticciera grazie a questi semplici consigli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Innanzitutto, nella cottura è bene assicurarsi di non superare gli ottantacinque gradi. Una temperatura più alta infatti solitamente causa la formazione dei grumi. In secondo luogo, preferiamo una fecola rispetto ad una farina di grano. Anche una farina di amido di mais andrà bene.

La scelta di questi componenti infatti ridurrà di molto le possibilità che possa accadere questo inconveniente. Infine, una volta finita la cottura è importante che la crema si raffreddi prima di essere utilizzata, di modo da compattarsi per bene.