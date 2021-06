Con la bella stagione, quasi tutti iniziano ad organizzare tante grigliate. Esse sono dei momenti dove ci rivediamo con gli amici dopo tanto tempo passato chiusi in casa. Sono anche un’occasione per provare qualche modo nuovo per preparare la carne.

A questo proposito, lo Staff di ProiezionidiBorsa cerca sempre di dare buoni consigli. Ad esempio abbiamo recentemente indicato come il miele possa essere un ottimo ingrediente per arricchire gusto ed aspetto della carne.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi invece tocchiamo un punto un po’ più sgradevole delle grigliate, ovvero lo sporco che la cottura lascia sulla griglia. Per fortuna esistono molti modi per liberarci di questo sporco, alcuni completamente naturali. Ci concentreremo chiaramente su un metodo che non fa alcun uso di prodotti chimici. Mai più griglie sporche del barbecue grazie a questo comunissimo ingrediente da insalata.

Ecco che cosa possiamo usare

L’estate è un buon momento anche per prepararsi l’insalata. Ed uno degli ingredienti che alcuni utilizzano è l’aceto di mele. È una scelta ottima per insaporire un fresco piatto estivo, ma pochi sanno che è anche perfetto per pulire la griglia. Vediamo dunque il procedimento da seguire.

Il semplice metodo

Prendiamo un po’ di aceto e mischiamolo con un po’ d’acqua. Usiamo poi uno spruzzino per spruzzare la soluzione ottenuta sulla griglia. Poi lasciamo agire per circa dieci minuti. Una volta passato questo lasso di tempo, prendiamo della carta stagnola e passiamola sulla griglia. Essa porterà via tutto lo sporco in men che non si dica. Se rimane qualche residuo, spruzziamo un po’ di soluzione direttamente sulla carta stagnola, e passiamola ancora sulla zona interessata.

Mai più griglie sporche del barbecue grazie a questo comunissimo ingrediente da insalata. Ora possiamo fare grigliate a cuore più leggero. Certo ricordiamo di consumare carne grigliata con moderazione. Essa, infatti, contiene sostanze che possono essere cancerogene se consumate in grandi quantità.