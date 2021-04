Per quanto tre mesi possano sembrare come un lungo periodo, l’inizio dell’estate non è poi così lontano. Inoltre come ben sappiamo le belle giornate e il caldo iniziano ben prima di giugno, e dunque già tra poche settimane vedremo cambiare molte nostre abitudini. Dal passare più tempo all’aperto a preferire cibi diversi rispetto a quelli che abbiamo mangiato nei mesi invernali, la lista è lunga. Ma è proprio su quest’ultimo esempio che oggi vogliamo svelare una dritta interessante, in prospettiva della stagione calda ormai alle porte. Scopriamo quindi come non avere mai più gelati duri come mattoni fuori dal freezer grazie a questo consiglio fenomenale.

Niente di meglio che un gelato

Sappiamo bene quanto sia piacevole concedersi un gelato in una calda domenica estiva o primaverile. Sicuramente andare in gelateria ha il suo fascino, ma non sempre ci va di uscire di casa e arrivarci. Per questo molti corrono ai ripari tenendo sempre a disposizione la propria riserva di gelato, che giustamente conservano all’interno del congelatore. Nel momento in cui lo tirano fuori però, il più delle volte si ritrovano davanti ad un cubo di ghiaccio impossibile da mangiare. Come conseguenza bisogna aspettare che si scongeli, per poi magari tornarlo nuovamente a congelare. Esiste però una tecnica per evitare tutto ciò, e tra poco andremo a parlare proprio di questo. Ecco dunque come non trovare mai più gelati duri come mattoni fuori dal freezer grazie a questo consiglio fenomenale.

Il giusto contenitore

Aspettare diversi minuti che il gelato diventi di una consistenza perlomeno accettabile non piace a nessuno. Non soltanto per impazienza, ma anche perché il più delle volte poi lo stesso gelato andrà rimesso nel freezer. E di certo questo continuo congelare sciogliere non fa bene né a noi ne tantomeno al gelato. Per questo motivo sarebbe utile prendere delle accortezze di modo da servirsi dei benefici del congelatore ma di evitare, allo stesso tempo, questo fastidioso effetto. Ovvero fare in modo che il gelato si conservi alla giusta temperatura ma senza evitare che acquisti una compattezza fastidiosa.

Il trucco è veramente semplice e sta nel servirsi di contenitori appositi per freezer. Per quanto possa sembrare una stupidaggine non lo è. Basterà conservare il gelato all’interno di contenitori appositi per evitare il congelamento eccessivo. Sono contenitori pensati esattamente per il congelatore, e li possiamo trovare in diversi negozi, nonché nei maggiori siti di shopping online. Così facendo, quando lo andremo a tirare fuori per mangiarlo, non dovremo attendere per affondarci all’interno il cucchiaio.

Per aspettare ancora meno possiamo utilizzare un coltello per tagliare la porzione, di modo che anche se si presenta ancora piuttosto duro riusciremo comunque a dividerlo. Infatti mai più gelati duri come mattoni fuori dal freezer grazie a questo consiglio fenomenale.