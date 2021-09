L’ortensia è la pianta floreale, insieme all’orchidea, alla rosa e al girasole, più amata dagli italiani. Con la sua varietà di colori sgargianti, rende l’appartamento davvero unico e pittoresco. Sebbene sia una delle piante più utilizzate dagli italiani per abbellire casa e giardino, le sue origini sono asiatiche. Infatti è conosciuta come la rosa del Giappone.

Già in questo articolo abbiamo parlato dell’origine del nome e di cosa fare se le nostre ortensie appaiono spente e appassite. Oggi, invece, parleremo di cosa fare per risolvere un problema abbastanza comune: le formiche. Nonostante siano degli insetti operativi e laboriosi, le formiche possono essere molto fastidiose.

Perché le formiche infestano le ortensie?

Le formiche sono molto ghiotte. Le vediamo in cucina e in giardino trasportando del cibo o delle foglie. Ma le formiche si trovano anche sulle piante. Questo succede a causa della presenza di afidi e cocciniglie che, producendo la melata, attraggono le formiche sulle nostre piante.

In modo particolare, focalizziamo l’attenzione sulla cocciniglia, ed è questa che non solo produce la melata ma si nutre della linfa che, inevitabilmente, innesca il processo di morte dell’ortensia.

Questo significa che le ortensie devono sopravvivere in mezzo a due ostacoli: le cocciniglie e le formiche. Mentre le prime sono pericolose per la salute della pianta, le seconde sono innocue e non provocano danni se non fastidio e qualche foglia morsicata. Ciò nonostante potrebbero scavare nel terreno dove risiedono le radici e potrebbero risalire fino allo stelo. Questi “passaggi sotterranei” potrebbero rovinare il ciclo vitale dell’ortensia. Per cui è di fondamentale importanza allontanarle.

Mai più formiche sulle nostre bellissime ortensie grazie a questo trucchetto infallibile

Per i motivi citati poc’anzi è importante eliminare le fastidiose formiche, ma è altrettanto importante debellarle senza l’uso di sostanze tossiche. I pesticidi, infatti, sono pericolosi per la nostra salute, per gli animali domestici e per l’ambiente in generale.

Utilizziamo il nastro bi-adesivo per piante adatto ad acchiappare mosche e zanzare ma utile soprattutto per evitare l’infestazione delle formiche.

Il nastro bi-adesivo deve essere posizionato a circa un metro dal terreno direttamente attorno allo stelo dell’ortensia. Chiaramente questo nastro trova applicazione in quasi tutte le piante e negli alberi da frutto da posizionare attorno al tronco.

È possibile acquistare il nastro in questione sulle piattaforme adibite alla vendita online oppure nei negozi adibiti alla vendita di prodotti da giardinaggio.

Ecco come non aver mai più formiche sulle nostre bellissime ortensie grazie a questo trucchetto infallibile.

