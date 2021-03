C’è una specie particolare di formiche che in genere gironzola nelle nostre cucine e che ama soprattutto gli alimenti zuccherini. Ce ne sono anche di quelle che entrano nei vasi e rovinano le piante in terrazzo e giardino. Ma ora non vedremo mai più formiche in giardino e in cucina con questo rimedio naturale e portentoso.

Attirate dal miele ma non solo

Le formiche in cucina entrano per cercare cibo soprattutto quello zuccherino. Sono attirate dal miele e le troviamo attorno al nostro barattolo messo in dispensa. Ci sono delle formiche che entrano direttamente nelle arnie delle api, per profittare di un po’ di miele gratis.

Ma le formiche amano anche altri sapori meno dolci del miele. Le ritroviamo attratte dall’odore del basilico della pizza, dei piccoli pezzi di pollo fritto e quelli di carne per le proteine necessarie alla loro dieta. Ma come tenerle lontane dalla cucina e dalle piante?

Il tanaceto

Per fermare le formiche la natura ci dona un rimedio efficace. Con i suoi steli lunghi e i fiori gialli dalla caratteristica forma a “berretto di lana”, il tanaceto ci dona la sua presenza tutto l’anno. Cresce ai bordi delle strade, ai cigli dei sentieri di montagna e lungo i ruscelli. È una pianta medicinale che si usa come rimedio all’aerofagia, al mal di denti e anche come disinfettante delle piante.

Come riportato in questo studio, il tanaceto oltre ad avere un profumo gradevole, allontana le formiche dalle arnie come dalla cucina, dal giardino e dal terrazzo. Basta qualche fiore sul davanzale delle finestre per scacciare formiche, mosche e cimici. Anche in giardino si può piantare per protegge le piante da formiche e altri insetti.

Vari utilizzi

Il tanaceto è l’ideale contro le formiche, ma se si vuole una pianta decorativa e più piccola che può stare in cucina si può usare la menta il cui odore è sgradito alle formiche.

In Inghilterra i rametti di tanaceto erano sistemati nei cassetti della biancheria per tener lontani gli insetti. In Piemonte è usata anche nella cucina tradizionale.

