Sarà capitato a tutti di dover tenere lontano gli insetti, sia che si abiti in campagna che in città. Per tutto l’anno si acquistano decine di spray chimici e spesso dopo qualche giorno gli insetti sono di nuovo presenti.

Il primo vero rimedio per tenere le formiche fuori di casa è la prevenzione, bisogna sempre richiudere tutti i barattoli del cibo ed avere tutto pulito. Se rimane qualche mollica o piccolo frammento di alimento in giro, verranno sicuramente a mangiarlo.

Quando si puliscono le dispense e gli armadietti è opportuno passare prodotti naturali che garantiscono un’igiene totale. Aceto bianco, succo di limone, oli essenziali, sono tutti elementi che si possono impiegare in varie miscele passandoli con panni asciutti. Per evitare che ritornino agguerrite si possono usare alcune soluzioni del tutto green.

D’ora in poi non avremo mai più formiche che invadono il giardino e la casa utilizzando dei semplici rimedi naturali a basso costo.

Foglie di menta e origano

Invece di spendere soldi per prodotti costosi e sintetici, in cucina potrebbe esserci la soluzione al problema. Il reparto degli aromi diventa fondamentale, perché foglie di menta e origano essiccate saranno dei prefetti repellenti. L’odore intenso e il profumo gradevole che noi percepiamo, per le formiche è quasi tossico. Meglio ancora se le foglie di menta saranno appena colte dalla pianta, così sprigioneranno magnifiche fragranze. Posizionare le foglie o i bastoncini di origano in vari punti, dopo avere spolverato e pulito; serviranno anche e deodorare gli ambienti.

Caffè

Per non fare avvicinare le formiche ai viveri conservati, per combatterle si potranno utilizzare i fondi del caffè o i chicchi interi. Un gesto da fare per scacciarle è distribuire i fondi da riciclare direttamente sul terreno o tra le piante del giardino, oppure negli angoli della cucina. Sembrerà di aver acceso la moka, mentre per le formiche sarà una bomba atomica che le disorienterà.

