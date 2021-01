Quando si pensa a cani “cattivi” immediatamente il pensiero corre a quelli di razza Pitbull. Spesso vengono diffuse notizie che li vede protagonisti in merito ad aggressioni e, nei casi più gravi, uccisioni a danno di esseri umani.

Eppure, Noi di ProiezionidiBorsa, siamo certi che non esistano cani cattivi, al massimo cattivi padroni.

Il Pitbull, più di altri cani, ha bisogno di un addestramento specifico che lo aiuti a sviluppare una corretta socializzazione.

Questo perché si tratta di una razza creata appositamente per i combattimenti, la loro pericolosità è data dall’utilizzo che ne è sempre stato fatto.

I cani pericolosi sono quelli addestrati ad essere tali da padroni più pericolosi di loro.

Mai più falsità sulla razza di cani più controversa di sempre.

Cattivi

Come già detto in precedenza, non esistono cani cattivi. Non è assolutamente vero che tutti i Pitbull sono aggressivi. La maggior parte degli esemplari, in tutto il corso della vita, non creerà mai problemi.

Tanto dipenderà dall’atteggiamento del padrone, dalla cura che se ne prenderà e dall’educazione ricevuta dal cane.

In moltissimi casi impareranno anche a rapportarsi perfettamente con i bambini.

Aggressivi

Il Pitbull è un cane molto socievole nei confronti delle persone ma indifferente rispetto agli altri cani. Poi, ovviamente, dipenderà da esemplare a esemplare ma affermare che il Pitbull abbia una predisposizione innata ad attaccare gli altri cani è falso.

Questa razza tenderà a non essere né particolarmente aggressiva né particolarmente socievole nei confronti degli altri cani.

Anche in questo caso molto dipenderà dal tipo di educazione e socializzazione ricevuta, molti Pitbull sanno essere molto socievoli.

Imprevedibili

Si è diffusa la leggenda che vuole il carattere del Pitbull imprevedibile. Addirittura potrebbero mordere e attaccare senza preavviso sia persone conosciute che sconosciuti.

Per sfatare questo falso mito, test scientifici hanno rivelato che il Pitbull ha un carattere anche più stabile e prevedibile di quello di altri cani.

Nel caso di stress o nervosismo i sintomi che manifesterà saranno gli stessi manifestati dalle altre razze.

Mordaci

Il morso del Pitbull non è più pericoloso rispetto a quello di altri cani dalla stessa stazza.

Infatti, tutti i cani se innervositi possono mordere.

Nel caso di cani grandi, viste le dimensioni della loro mandibola, il danno sarà maggiore rispetto al morso di un Chihuahua.

Il Pitbull è un cane molto intelligente, se addestrato correttamente non darà problemi e neppure morderà.

Tutti possono gestire un Pitbull

La risposta è no. Non tutti possono avere un Pitbull come non tutti possono avere un Siberian Husky o un Pastore Tedesco.

Il Pitbull potrà essere gestito correttamente solo da personalità forti ed equilibrate.

Alla larga da qualsiasi tipo di cane se si è violenti, irascibili o aggressivi.

Prima di portare a casa un Pitbull bisognerà essere consapevoli che il tempo da dedicargli dovrà essere molto.

A differenza di altri cani necessiterà di un addestramento specifico, meglio da parte di professionisti.

Quindi, basta falsità sulla razza di cani più controversa di sempre.