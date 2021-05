Le scarpe, da sempre simbolo di gioie e dolore. Che siano semplici sneakers o modelli eleganti, dal tacco comodo o vertiginosamente alto, le scarpe sono una vera ossessione per molte donne ma non solo. E sì, perché l’attenzione verso le calzature più belle e alla moda è aumentata in modo esponenziale anche nell’universo maschile. Quando si acquista un nuovo paio di scarpe, la speranza è sempre la stessa: che siano comode! La seconda speranza è che non si sporchino mai.

A tal proposito, si consiglia il metodo veloce e facilissimo che sta spopolando per pulire velocemente le scarpe bianche senza il lavaggio in lavatrice.

Dunque, indossare le scarpe senza timore che possano far male, è una priorità. Il rischio più comune, infatti, è quello di imbattersi in fastidiosi calli, duroni o piccole vesciche con le quali camminare diventa un’impresa davvero faticosa.

La Redazione è andata alla ricerca dei trucchetti più veloci, semplici ed efficaci per risolvere subito il problema.

Mai più dolori ai piedi, ecco 5 trucchetti semplici e veloci per rendere tutte le scarpe subito più comode, calzando alla perfezione

Non tutti sanno che per allargare scarpe troppo strette si può ricorrere all’aria calda del phon. Un trucco geniale soprattutto per le calzature in pelle. Basta indossare due paia di calzini spessi, indossare la scarpa e passarci sopra il phon.

Con il calore il tessuto cederà leggermente, diventando più comode in un attimo.

Il metodo seguente può sembrare strano ma è davvero efficace per risolvere uno dei problemi più comuni: i piedi sudati che scivolano sulla suola. Un rimedio ottimale è quello di attaccare un proteggi-slip sulla suola. In questo modo il piede non scivola e si evita anche il cattivo odore. Contro odori sgradevoli anche il bicarbonato fa miracoli.

Spruzzare la classica lacca per capelli sulle suole dei sandali, invece, evita di far scivolare il piede.

Per evitare il formarsi delle piccole e atroci vescichette, invece, molte persone utilizzano un deodorante stick, passato sulle parti sensibili del piede.

Per disinfettare e lenire le vesciche, un pediluvio nel tè nero è un toccasana.

Dunque, mai più dolori ai piedi, ecco 5 trucchetti semplici e veloci per rendere tutte le scarpe subito più comode, calzando alla perfezione.