Ogni stagione ha i suoi trend, più o meno condivisibili, ma ce ne sono alcuni che superano indenni mode e anni. Si tratta delle calzature in pelle. Dagli anfibi ai mocassini passando per stivali e stivaletti.

Anche in questo 2021, infatti, queste calzature si confermano grandissimi trend di stagione.

Si tratta di scarpe perfette con qualsiasi tipologia di outfit. Ottime da abbinare in ogni occasione.

Mai più dolore grazie ai trucchi intelligenti per ammorbidire le scarpe

Eppure, soprattutto nel caso di anfibi, chi ne ha posseduto almeno un paio sa che portarli senza soffrire è utopia. Almeno per le prime uscite, infatti, le vesciche ai piedi sono assicurate.

Tuttavia, il problema non riguarda solamente gli anfibi ma, in generale, mocassini, stivali e stivaletti in pelle rigida.

Per questo motivo, i consigli che verranno offerti saranno perfettamente applicabili su varie tipologie di calzature.

Si partirà dal presupposto che bisognerebbe cercare di acquistare calzature della propria taglia. Né troppo strette né troppo larghe. Questo per evitare di portarsi dietro i problemi anche dopo molto tempo.

Mai più dolore grazie ai trucchi intelligenti per ammorbidire le scarpe.

Indossarli in casa

Per le prime due settimane si consiglia di indossare gli anfibi e, in generale, le calzature in pellame rigido e stretto, dentro casa. Infatti, non bisognerebbe mai commettere l’errore di calzarle immediatamente dopo l’acquisto. Utilizzare queste scarpe un paio di ore al giorno in casa permetterà di ammorbidirle senza danneggiare i piedi. Infatti, appena si sentirà dolore sarà possibile rimuoverle immediatamente.

Si consiglia di indossare le scarpe con dei calzini pesanti. Questo oltre ad evitare il formarsi di vesciche sarà perfetto per allargarle maggiormente.

Idratazione

Nel caso degli anfibi, poi, si potranno utilizzare speciali balsami che esistono in commercio. Specialmente, nel caso dei Dr. Martens, sono in vendita dei prodotti specifici per renderli più morbidi. Si tratta di miscele sintetiche o naturali perfette per nutrire e trattare la pelle.

Se non si ha tempo di chiedere consiglio al calzolaio anche dell’olio per bambini, l’olio utilizzato per ammorbidire i piedi o l’olio di cocco saranno perfetti.

Si sconsiglia l’utilizzo dell’olio d’oliva perché rischia di deteriorare la pelle e lasciare delle macchie.

Ancora, potrebbe utilizzarsi dell’alcool denaturato da passare con un batuffolo di cotone sulla calzatura da ammorbidire. Dopo avere applicato l’alcool denaturato si potrà sfruttare uno spazzolino per distribuire un sottile strato di vaselina sulla superficie delle scarpe. Da ultimo, lasciare agire tutta la notte il prodotto. E rimuovere i residui in eccesso il giorno seguente.

Nel caso in cui non bastasse ripetere l’operazione.

Calore

Prima di mettere gli anfibi o le calzature accanto al termosifone si consiglia di riempirle di carta di giornale. Lasciare le scarpe vicino ad un termosifone tutta la notte o tutto il giorno, a seconda di quando si attiva il riscaldamento.

Il calore ammorbidirà il pellame.

Anche in questo caso se una sola volta non bastasse si consiglia di ripetere l’operazione.

Provare questi trucchi intelligenti sarà ottimo per ammorbidire le scarpe e dire addio al dolore.