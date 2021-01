La musica è una passione che accomuna molte persone. Per ascoltarla ci si può affidare alle applicazioni come Spotify, ai CD o ai dischi in vinile. Gli amanti del vinile sono sempre di più e chi ha almeno un paio di dischi in casa sa che devono essere maneggiati con cura. Infatti, anche solo una mossa sbagliata potrebbe graffiarli.

Anche pulire i dischi in vinile in modo grossolano o non corretto potrebbe rovinarne la superficie. Al contempo, anche non pulirli non fa bene. Ma cosa possiamo fare quindi se abbiamo un disco malandato? Possiamo pulirlo senza rovinarlo in questi modi. Mai più dischi in vinile malandati con questi metodi semplicissimi!

Come pulire manualmente un disco

Può capitare che il suono del disco non sia perfetto. Ciò potrebbe essere causato dalla testina che non scorre bene sul disco. Per risolvere il problema, alcune persone suggeriscono di usare dell’olio lubrificante. Apparentemente basterebbe spruzzare dell’olio lubrificante sul disco e rimuoverlo con attenzione con un panno in microfibra.

Più sicura è invece la pulizia mediante prodotti specifici. Attenzione, però, a non scegliere prodotti aggressivi che possono erodere la superficie! Procuriamoci dei prodotti adatti dai negozi specializzati. Quindi basterà spruzzarne un po’ sulla superficie del disco e rimuovere il tutto con movimenti circolari.

Se i nostri dischi in vinile sono particolarmente sporchi e malandati possiamo pulirli con delle macchine. Tra queste c’è l’Okki Nokki. I passaggi per utilizzarla sono pochi e semplici. È necessario, infatti, posizionare il vinile sulla macchina lava-dischi e spruzzarlo con il prodotto indicato. Quindi bisogna attivare la macchina che effettuerà da sola la pulizia.

Un altro modo per pulire a fondo i dischi in vinile è affidarsi a una macchina a ultrasuoni. In questo modo si potrà eliminare anche lo sporco più ostinato. Il procedimento dura pochi minuti e alla fine riavremo il vinile pulito e splendente.