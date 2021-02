Quanto è brutto il davanzale della finestra in marmo sporco per colpa dello smog di città. Ma non solo quello della finestra, anche quello del balcone. Quando si fanno le pulizie di casa si pensa poco e raramente all’esterno, però anche quella zona non è da sottovalutare.

Ad esempio se si tengono le finestre aperte e il davanzale della finestra è sporco, quest’ultimo tenderà ad entrare in casa. Stessa cosa vale per un balcone sporco. Lo sporco tenderà ad entrare in casa. Per questo motivo è importantissimo tenere pulito anche l’esterno della casa. E ora vedremo come non avere mai più davanzale della finestra giallo e sporco con questi prodotti comuni.

Il davanzale di marmo

Il marmo si trova soprattutto nelle abitazioni vecchie, per le nuove costruzioni si usano altri materiali più economici. Dato che il marmo è un materiale molto costoso bisogna prendersene cura con le giuste attenzioni e non lasciarlo alla mercé del tempo.

Come pulirlo?

La prima cosa da fare ovviamente sarà rimuovere la polvere. Per fare ciò è possibile tranquillamente utilizzare l’aspirapolvere. Anche se si sta parlando del davanzale della finestra. Se vi sono delle parti dove l’elettrodomestico non arriva, allora si può prendere un panno cattura polvere. Ora che non c’è più la polvere per lavarlo si può usare il sapone di Marsiglia. Quindi prendere un secchio d’acqua calda, aggiungere il sapone e con un panno lavare bene la zona in marmo.

Nel caso in cui invece si dovesse andare incontro a un marmo sporco più ostinato, e quindi solo il sapone di Marsiglia non basta, bisogna usare una miscela più potente. Infatti basta unire un po’ di bicarbonato (3 cucchiai), il sapone di Marsiglia e un po’ di alcool. Ora usare questo composto per pulire il marmo, lasciare agire per qualche minuto e sciacquare con acqua calda. Ed ecco mai più davanzale della finestra giallo e sporco con questi comuni prodotti.

