La stagione estiva è sicuramente tra le più belle. Mare, sole, spiaggia sono quello che ci vuole per rilassarsi e lavorare sulla tintarella. Ma la salsedine e i raggi solari possono inaridire la nostra folta chioma. E in un attimo rischiamo di ritrovarci con capelli secchi e super rovinati.

Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa propone una maschera rigenerante facilissima. Dopo pochissimo tempo potremo ammirare i fantastici risultati.

Proteggiamo sempre i nostri capelli

L’ideale sarebbe prevenire piuttosto che curare. Quando scendiamo in spiaggia mettiamo nella borsa anche un olio protettivo. Così i nostri capelli soffriranno meno dopo i nostri tuffi in acqua. Possiamo anche utilizzare i termoprotettori, sono efficaci anche d’estate.

Mai più capelli secchi e spenti con questa maschera davvero strabiliante assolutamente da provare

Per preparare questa maschera avremo bisogno di pochissimi ingredienti. Alcuni possono variare in base ai propri gusti o eventuali allergie, ma di sicuro uno non può mancare. Stiamo parlando dell’argilla bianca. Le proprietà dell’argilla nel mondo della cosmesi sono ben note.

L’argilla bianca, anche chiamata caolino, è facilmente reperibile in ogni erboristeria. È perfetta da applicare anche sulla pelle per ridare morbidezza alla cute. Oggi vedremo come usarla per rinvigorire i capelli e ridurre la secchezza delle punte.

Ci serviranno prima di tutto 2 cucchiai abbondanti di argilla bianca. Poi 1 cucchiaio di olio di semi di lino e 2 cucchiai di olio di jojoba. Mescoliamo il tutto in una ciotola e amalgamiamo. Dobbiamo ottenere una consistenza abbastanza fluida. Ora applichiamo la maschera sui capelli umidi, giusto asciugati leggermente con l’asciugamano. Lasciamola in posa 15 minuti e risciacquiamo con acqua tiepida.

Quindi, mai più capelli secchi e spenti con questa maschera davvero strabiliante assolutamente da provare. Applicando questa maschera 2 volte a settimana vedremo subito i risultati. Se i nostri capelli sono tanto stressati possiamo farla anche una volta ogni 2 giorni.

Approfondimento

Capelli più sani e lucenti con questa maschera nutriente e ristrutturante naturale