Quando siamo una famiglia numerosa abbiamo moltissimi calzini da lavare. In realtà, anche quando viviamo da soli e facciamo una sola lavatrice a settimana rischiamo di averne tantissimi. I calzini, come la biancheria intima, vanno cambiati quotidianamente. È facile vederli accumulare, e spesso sono molto simili tra loro

Noi di ProiezionidiBorsa oggi vorremmo dare una risposta ad un problema che capita sicuramente a tutti. Il dramma è proprio questo: appena ritiriamo i vestiti dalla lavatrice cerchiamo i nostri calzini. E una volta che li abbiamo accoppiati ci rendiamo conto di non averli tutti. Controlliamo a fondo nella lavatrice, nulla. Controlliamo altrove, magari nella cesta dei vestiti sporchi. Nemmeno, quel calzino proprio non appare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Che fare? Ebbene, una soluzione c’è. Infatti, mai più calzini spaiati o persi in lavatrice con questo semplicissimo e geniale trucco.

Dobbiamo organizzarci

Un primo trucco riguarda la nostra organizzazione. Quando dobbiamo lavare i nostri capi, infatti, dobbiamo cercare di farlo il più efficacemente possibile. Alcuni perdono i propri calzini perché iniziano a lavarli un po’ alla volta, qualche giorno si e qualche giorno no.

Dobbiamo cercare di dedicare un giorno solo a settimana al lavaggio di calzini e di biancheria intima. E soprattutto ricordarci di farlo per bene. Oltretutto, bisognerebbe anche seguire questo consiglio di ProiezionidiBorsa per avere sempre dei capi puliti e profumati dopo ogni lavaggio in lavatrice.

Mai più calzini spaiati o persi in lavatrice con questo semplicissimo e geniale trucco

Inoltre, un altro importantissimo trucco è quello di riempire la lavatrice solo con la biancheria. Infatti, in questo modo potremmo controllare per bene ciò che esce.

Ciò che in pochi raccontano è che i calzini si perdono non perché si volatilizzano, ma perché spesso si infilano in pantaloni e maglie. Noi non riusciamo a vederli e, una volta stesi, spesso volano via. Evitando di mischiare i capi avremo sempre il controllo sui nostri calzini.