Il caldo torrido accompagna ormai le nostre giornate da oltre 60 giorni e con l’arrivo della bella stagione gli episodi di svenimenti sono all’ordine del giorno.

Ma non c’è da preoccuparsi perché non avremo mai più cali di pressione con questo alimento da mangiare assolutamente e non è lo zucchero.

Può infatti capitare di avere bruschi cali di pressione improvvisi. Solitamente si manifestano attraverso vertigini e capogiri, un forte senso di stanchezza, sudori freddi, nausea, visione offuscata, senso di stordimento, fino ad arrivare allo svenimento. Questa condizione di ipotensione, che consiste nell’avere i valori pressori molto più bassi del normale, può essere di tipo occasionale ma anche cronica.

Ma a venire in nostro soccorso, nel caso in cui ci si dovesse trovare in una situazione di ipotensione, è il sale. Infatti, l’ideale è quello di bere un bicchiere d’acqua con una puntina di sale, o di mettere dei granelli di sale sotto la lingua. Comunque, l’acqua già da sola è un toccasana in questi casi, in quanto fa aumentare subito i livelli pressori. Essa infatti diluisce il sangue e i sali che lo compongono, così che la pressione aumenta per ristabilire l’apporto salino del sangue e per far ritornare i valori nella norma. Per potenziare l’effetto dell’acqua e renderlo più duraturo è bene aggiungere qualche granello di sale.

Un errore comune in caso di pressione bassa

Un errore comune in caso di ipotensione è quello di somministrare al soggetto in questione acqua e zucchero oppure caramelle varie. In realtà in questo caso si verifica solo un aumento del glucosio che non è utile per far aumentare la pressione.

Cosa fare in caso di pressione bassa

La prima azione da fare in caso di pressione bassa e sensazione di perdita dei sensi è quello di mettersi in posizione supina con la pancia rivolta verso l’alto, le gambe sollevate e bere un bicchiere d’acqua con un pizzico di sale. Oppure mangiare un pezzetto di parmigiano che è un ottimo sostituto del sale.

Un’attenzione particolare al sale invece la deve fare chi soffre di ipertensione, in quanto può portare all’aumento della pressione. Si può porre rimedio utilizzando lo zenzero, come spieghiamo in questo articolo: Mai più pressione alta e ipertensione con questa potente spezia piccantina antinfiammatoria e detox.