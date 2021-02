Sia nelle relazioni amorose che in quelle lavorative, esiste un pericolo fattivo e doloroso: il tradimento. Spesso, infatti, non si tratta solo di un fattore carnale o puramente professionale, ma di una serie di comportamenti che innescano una vera e propria mancanza di fiducia.

Esistono fortunatamente dei modi per accorgersi in tempo di cosa sta succedendo. Questi possono evitare di farci rimanere eccessivamente male. Parleremo, dunque, di come leggere correttamente il linguaggio del corpo: mai più bugie dal partner e dai colleghi con questo infallibile metodo che pochi conoscono. Ecco i tre segnali che devono farci drizzare le antenne.

Continue ripetizioni

Il primo segno a cui prestare attenzione è una continua ripetitività. Infatti, se una persona continua incessantemente a ribadire un concetto, è perché probabilmente sta mentendo. In sostanza, in questo modo, vuole essere sicuro di convincere chi lo ascolta. Ma, al contempo, vuole sincerarsi di essere abbastanza convincente.

Contraddittorietà

Allo stesso modo, se il bugiardo è consapevole della sua menzogna, il suo corpo manderà messaggi contrastanti. Ad esempio, può dichiararsi tranquillo, ma essere molto paonazzo e sudato. Può continuare a dire la stessa frase, ma al contempo scuotere la testa. Può parlare in maniera dolce e suadente, tenendo però le braccia e le gambe conserte in segno di chiusura. Con un po’ di pratica è possibile affinare l’occhio e notare questi piccoli particolari.

Guardare costantemente a sinistra

Se qualcuno racconta un qualche fatto è probabile che il suo sguardo punti in alto, verso destra. Questa direzione indica che sta cercando di ricordare qualcosa. Se però fissa un punto evidentemente a sinistra, allora si sta inventando qualcosa sul momento.

Oggi abbiamo scritto un pezzo su questo argomento: "Mai più bugie dal partner e dai colleghi con questo infallibile metodo che pochi conoscono".