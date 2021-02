Spesso non siamo in grado di vedere un alimento come qualcosa che vada al di la di un semplice ingrediente con cui arricchire le nostre ricette. In questo modo però rischiamo di perdere tantissime occasioni per risparmiare sia tempo che denaro. Dobbiamo infatti tenere presente che tantissimi cibi, alcuni più di altri ovviamente, possono tornarci utili in mille scenari diversi. Proprio per questo, tra poco sveleremo perché non butteremo mai più bucce di mela nel cestino ora che sappiamo questa cosa.

Lo scarto utile

Certamente, il primo utilizzo che facciamo di un frutto o di una verdura è quello legato al consumo alimentare. Tra l’altro è il motivo per cui decidiamo di acquistare questi prodotti. In alcuni casi però, potremmo servircene per tutte altre funzioni, completamente estranee alla cucina. Più che l’alimento per intero, in questo articolo vogliamo parlare di una parte di esso, considerato solitamente come scarto. Andremo però a vedere come questo scarto si rivelerà più utile che mai. Infatti mai più bucce di mela nel cestino ora che sappiamo questa cosa.

Armadi profumati

Come ben sappiamo, gli armadi a volte tendono a rilasciare degli odori non troppo piacevoli. Non parliamo proprio di puzze, più che altro ci riferiamo a quell’odore di stantio e di chiuso che, come è normale che sia, questi ambienti rilasciano. Per ovviare a questo problema, sembra incredibile, ma possiamo servirci proprio delle bucce di mela. Basterà infatti prendere le bucce e farle essiccare, semplicemente all’aria o nel forno a bassa temperatura.

Una volta terminato il processo di essiccazione, avvolgiamole nel cotone ed inseriamole nell’armadio o nel cassetto che vogliamo profumare. In poche ore tutto l’ambiente, così come i nostri vestiti, emaneranno il tipico odore di questo frutto. In questo modo, ogni volta che apriremo le ante saremo travolti da un buonissimo aroma alle mele. Oltre che ad essere facilissimo da mettere in pratica, questo utilizzo non richiede assolutamente nulla, se non una componente alimentare che eravamo in procinto di buttare.