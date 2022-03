Un tema sempre ricorrente ma anche scottante quello delle spese che le famiglie si trovano a dover affrontare mensilmente.

Tra bollette, abbonamenti, spesa alimentare e qualche svago, arrivare a fine mese con qualche soldino da parte sembra diventare sempre più faticoso.

A gravare sulla situazione sono anche gli ultimi rincari che interessano luce, gas ed anche il carburante che hanno raggiunti i massimi storici.

E se risparmiare è sempre stata un’ottima abitudine oggi più che mai ci sono buoni motivi per farlo.

Ma come fare per risparmiare su bollette, trasporti e cibo? Una domanda sempre più frequente che più famiglie si fanno.

Mai più bollette stellari con questi 3 velocissimi trucchetti e come risparmiare soldi sulla spesa per mangiare con gusto ma in economia

La prima regola è quella di capire bene quali sono i nostri consumi mensili e quali invece le nostre entrate economiche. Successivamente sarà indispensabile stilare un budget e capire quali sono le nostre priorità giornaliere.

La prima cosa da fare per risparmiare sulle bollette è controllare il contratto che abbiamo e compararlo con le altre tariffe e offerte presenti sul mercato.

Per risparmiare sulle bollette della luce e del gas basterà fare qualche piccolo accorgimento anche nell’uso degli elettrodomestici.

Un esempio per ridurre le spese legate ai caloriferi basterà indossare qualcosa di più pesante e accenderli per un tempo ridotto.

Un altro trucchetto è controllare se ci sono spifferi e intervenire tempestivamente per ridurli il più possibile. Per risparmiare potremmo ancora decidere di acquistare delle tende termiche. Infatti dopo una prima spesa iniziale, queste tende ammortizzeranno e ridurranno le spese. Perché tratteranno il calore all’interno della stanza.

Per ridurre il consumo di acqua calda invece potremmo fare docce più brevi, ma anche lavastoviglie e lavatrici con meno frequenza. Anche riutilizzare il calore già generato è un ottimo modo per risparmiare.

In più un altro gesto importantissimo per il risparmio è quello di staccare dalle prese gli elettrodomestici non in uso.

Come risparmiare sugli acquisti

Per risparmiare invece sulla spesa potremmo semplicemente ricorrere a qualche velocissimo trucchetto quotidiano. Il primo fra tutti è quello di dedicarsi un budget massimo e fisso da dedicare alla spesa.

Prima di fare la spesa potremmo semplicemente fare una lista e depennare tutto ciò che non è necessario. E ancora potremmo prestare attenzione agli alimenti che gettiamo via con frequenza ed acquistarne in quantità minori.

Altri trucchetti possono essere quelli di non comprare sempre nello stesso posto e acquistare una maggiore quantità di prodotti in offerta come, ad esempio, la carta igienica. Utilizzare prodotti buoni ma evitare quelli con un marchio più costoso. Infine evitare di fare la spesa a stomaco vuoto per evitare di acquistare cibo inutile e mal sano.

Quindi mai più bollette stellari con questi 3 piccoli accorgimenti che ci permetteranno di risparmiare.

