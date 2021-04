La lavastoviglie è sicuramente uno degli elettrodomestici più utili che ci siano. Ci risparmiano un sacco di lavoro manuale e se usati nel modo giusto, ci fanno anche risparmiare. Ma può capitare che i bicchieri lavati spesso in lavastoviglie si opacizzino. Questo a causa di acqua molto dura che fa formare velocemente il calcare. Purtroppo, si può fare poco per quei bicchieri ormai troppo rovinati dai ripetuti lavaggi. Ma è possibile agire su quei bicchieri opacizzati da poco, se si agisce velocemente.

Quando non si può rimediare

I bicchieri ormai corrosi dai troppi lavaggi sono irrecuperabili. Meglio mettersi l’anima in pace. In questi casi non si tratta solo di calcare causato dall’acqua dura o un po’ di smalto che si è rovinato. Ormai il bicchiere ha perso completamente lo strato esterno, quindi dobbiamo rassegnarci. O ci teniamo i bicchieri e continuiamo ad utilizzarli comunque. O proviamo a riciclarli magari usandoli per fare candele o dipingendoli.

Mai più bicchieri opachi con questo metodo semplice e veloce per farli tornare brillanti

Ma se ci accorgiamo che i bicchieri si sono opacizzati da poco, possiamo provare a rimediare. Almeno elimineremo il calcare che si è depositato. Riuscendo a prevenire che si opacizzino. Come fare? Ci serviranno 3 bacinelle, oppure si possono usare le vaschette del lavandino. In una metteremo acqua calda, in un’altra acqua calda e detersivo per i piatti. Mentre nella terza verseremo 2 litri di acqua e 250 millilitri di aceto, meglio se bianco. Passiamo il bicchiere nella bacinella con acqua e detersivo, lo laviamo con la spugnetta. Ora passiamo a quella con l’aceto. Lo facciamo roteare all’interno, strofinando leggermente con le mani su tutta la superficie. E lo lasciamo in ammollo per 15 minuti. Poi lo risciacquiamo nella bacinella con solo l’acqua. Lo mettiamo ad asciugare. E il nostro bicchiere è tornato a splendere.

Quindi, mai più bicchieri opachi con questo metodo semplice e veloce per farli tornare brillanti. Per cercare di evitare che la lavastoviglie opacizzi i bicchieri, si possono fare due cose. Fare attenzione sì al livello del brillantante, ma anche a quello del sale. Infatti, è grazie al sale che si combatte l’effetto dell’acqua troppo dura.