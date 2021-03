Per poter mantenere un ambiente pulito e ordinato dobbiamo tenere a mente alcuni fattori. Sebbene sia molto importante pulire con regolarità, esistono altri trucchi che ci aiutano a trasmettere quella sensazione di ordine che tanto cerchiamo.

Primo fra questi è quello di organizzare gli spazi nel modo più intelligente e esteticamente bello possibile. Ecco perché in questo articolo vedremo come non avere mai più a che fare con bagni brutti e in disordine grazie a questo oggetto elegante ed economico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Le abitudini che rendono brutto il nostro bagno

Il bagno, insieme alla cucina, è una delle zone di un appartamento dove possiamo trovare la più alta concentrazione di oggetti. Non è un caso che sia così difficile da tenere in ordine. Spesso infatti riempiamo questa parte della casa con una miriade di piccoli oggettini che, se non organizzati per bene, rendono l’ambiente brutto e disordinato.

Per risolvere questo problema, di solito, cerchiamo semplicemente di nascondere tutto nei cassetti. Ma questo rende solo il disordine più difficile da individuare e non risolve per niente la situazione. Esiste però una soluzione semplice ed efficace.

Mai più bagni brutti e in disordine grazie a questo oggetto elegante ed economico

La risposta a questo problema è infatti utilizzare dei semplicissimi ed eleganti barattoli di vetro. Grazie a questi pratici contenitori potremmo conservare con stile vari articoli da bagno e per la pulizia: come trucchi, cotton fioc o semplicemente dentifricio e spazzolino.

I metodi di organizzazione sono i più disparati, posiamo infatti disporli ordinatamente nelle mensole e all’interno dei cassetti. O ancora, né si può usare uno grande, come quelli da un chilo di olive, per conservare le saponette colorate.

Questi barattoli poi, grazie al loro essere trasparenti, permettono di vedere sempre al loro interno e quindi di poter trovare con semplicità qualunque cosa cerchiamo. Niente però ci vieta di colorarli e decorarli per renderli ancora più belli e particolari.

Insomma utilizzare i barattoli in vetro è un’ottima idea per mantenere il bagno ordinato e dargli un tocco ancora più personale. Dovremo solo lasciar volare la fantasia e decorare a nostro piacimento

Approfondimento

Arredare in modo originale la propria casa riciclando questo insospettabile oggetto