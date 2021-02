Con il passare degli anni è probabile che gli asciugamani e gli strofinacci bianchi si possano ingiallire. I motivi sono diversi. È sufficiente un lavaggio sbagliato per portare un capo bianco ad ingiallirsi, oppure depositi di calcare nella lavatrice possono rovinare i nostri capi ingiallendoli, ma non solo. Esporre al sole diretto dei capi bianchi può portarli ad assumere un colore giallino, ma anche sottoporli a lavaggi a temperature troppo basse. Infine, il semplice invecchiamento delle fibre tessili e il fatto di tenere chiusi alcuni capi nell’armadio senza usarli, finisce con il rovinarli. Oggi spieghiamo come non avere mai più asciugamani ingialliti con questi 3 semplici trucchi.

Detersivo e bicarbonato

Il primo metodo da noi suggerito vede la combinazione del detersivo liquido con quella del bicarbonato di sodio. Nello specifico, mettere un tappino di detersivo liquido per il bucato ed aggiungere 20 grammi di bicarbonato. A questo punto, mescolare la miscela ed aggiungerla nel vano lavatrice apposito per il detersivo. Avviare il lavaggio abituale e, a fine lavaggio, i capi risulteranno perfettamente bianchi.

Aceto bianco e sapone di Marsiglia

In una bacinella mettere l’acqua ed aggiungere un bicchiere di aceto bianco. Mettere a mollo il capo o i capi interessati e lasciarli così per tutta la notte. Infine, la mattina seguente, strofinare il bucato con il sapone di Marsiglia e lavare normalmente a mano.

Bicarbonato, detersivo, sale e olio di semi

Prendere una pentola e mettere al suo interno un litro e mezzo di acqua. Unire un cucchiaio di olio di semi e mezzo cucchiaio di bicarbonato di sodio. Mescolare aggiungendo un cucchiaio di sale grosso ed uno di detersivo in polvere. Immergere il capo interessato e portare la pentola ad ebollizione. Spegnere dunque la fiamma e lasciare i capi a riposare nell’acqua per almeno 30 minuti. Dopodiché sciacquarli con acqua fredda, strizzarli e stenderli: una volta asciutti non saranno più gialli.

Dunque, non avremo mai più asciugamani ingialliti con questi 3 semplici trucchi utilizzando prodotti che possediamo tutti comunemente nelle nostre case.

