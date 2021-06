Siamo ormai in piena estate, il caldo si fa sentire e a volte è causa di un’eccessiva sudorazione che causa quel fastidioso cattivo odore. Un’acuta sudorazione molte volte però non dipende dal caldo eccessivo, ma da alcuni problemi fisici di fondo.

Tuttavia se si soffre di questo fastidioso problema come fare per risolverlo?

La soluzione che molti utilizzano per ovviare a questo problemino è l’utilizzo del deodorante. Tuttavia questa non è un’alternativa particolarmente naturale né efficace, infatti spruzzare del deodorante sul sudore non fa che aumentare il diffondersi del cattivo odore.

Ma allora come fare per risolvere il problema e farlo anche in modo naturale?

Mai più ascelle puzzolenti con questo rimedio naturale e fai da te ottimo per contrastare il caldo estivo

Basterà seguire qualche piccolo accorgimento unito a questo rimedio naturale e il problema sarà attenuato in men che non si dica.

In primis sarà necessario igienizzarsi in maniera corretta, lavarsi bene sotto le braccia con quotidianità e frequenza. Inoltre è altrettanto importante asciugarsi in maniera accurata per evitare che l’umidità faccia proliferare i batteri ed aumenti il diffondersi di cattivi odori.

Evitare di utilizzare indumenti sintetici e stretti, ma preferire indumenti in lino e in cotone che facilitano la traspirazione.

Successivamente è possibile applicare nella zona interessata con un dischetto per il trucco del bicarbonato di sodio, che assorbirà la puzza.

Anche il gel di aloe è una valida alternativa naturale da poter utilizzare per contrastare e neutralizzare la puzza di sudore. È consigliabile applicarlo dopo la doccia e prima di andare a letto.

Un altro consiglio è quello di evitare l’utilizzo di bevande alcoliche e di alcuni alimenti che aumentano la sudorazione. Preferire l’utilizzo di fibre e frutta ed eliminare l’uso di sigarette contribuirà ad attenuare un’eccessiva sudorazione. È possibile approfondire il tema cliccando qui.

Dunque, mai più ascelle puzzolenti con questo rimedio naturale e fai da te ottimo per contrastare il caldo estivo.

Per ulteriori rimedi di bellezza e cosmesi è possibile cliccare qui.