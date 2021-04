L’ansia e la depressione sono un problema che negli ultimi tempi è sempre più presente nella vita delle persone. Soprattutto in questo periodo di pandemia, dove siamo costretti a rimanere in casa, a non lavorare e a evitare i contatti fisici.

In questo articolo allora vedremo come non avere mai più ansia e depressione grazie a questi 7 cibi miracolosi che aiutano la calma e la concentrazione.

Proteine animali

Forse non tutti lo sanno ma la serotonina, chiamata anche “ormone della felicità”, viene prodotta principalmente nell’intestino. Ecco perché il mangiare è quindi estremamente importante per quanto riguarda il modo in cui ci sentiamo e quindi affrontiamo la giornata. Un metodo per aumentare la produzione di serotonina è allora quello di consumare cibi ricchi di triptofano, un amminoacido particolarmente presente nelle proteine.

Tra i cibi più ricchi di questo elemento possiamo trovare per esempio le uova, che sono anche una fonte importante di colina, fondamentale nelle gravidanze. Possiamo anche trovarlo nella carne di pollo, un alimento da sempre riconosciuto come sano e povero di grassi. Ma anche nel salmone, che è un’ottima fonte di triptofano, acidi grassi, Omega 3 e vitamina D. Senza poi dimenticarci di latte e latticini, che sono inoltre una fonte di calcio oltre che di vitamine A, D ed E.

Ma anche derivati vegetali

Questo fantastico amminoacido può essere però trovato anche in alimenti che non siano derivati da alcun animale. Per chi, infatti, segue una dieta di tipo vegetariano o vegano, consigliamo l’assunzione del triptofano attraverso questi alimenti: le noci, che sono anche un’importante fonte di minerali, vitamine e proteine; i semi di zucca, di Chia e di lino, perfetti assieme a yogurt, cereali e insalate; e per finire tutti quei prodotti a base di soia come tofu, latte e salse.

Potremo allora proprio dire mai più ansia e depressione grazie a questi 7 cibi miracolosi che aiutano la calma e la concentrazione.

