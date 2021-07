Oggi cercheremo di risolvere un problema che è tipico delle vacanze: gli abiti stropicciati quando apriamo la valigia. Anche se ci dedichiamo meticolosamente a preparare la disposizione congeniale dei capi da portare in vacanza, molte volte non funziona alcun metodo!

Il risultato è sempre il medesimo: ci si ritrova con magliette stropicciate, abiti spiegazzati. Solo la microfibra sembra resistere alle pieghe!

Mai più abiti stropicciati dalla valigia con questo straordinario spray casalingo

A meno che non scegliessimo di portare con noi un ferro da stiro da viaggio, questa soluzione made in America farà al caso nostro!

Per prima cosa dobbiamo dotarci di un flacone con spruzzatore vuoto. Meglio preferire gli spruzzatori con gli ugelli per la nebulizzazione. In molti di questi erogatori vi è infatti uno sportellino da abbassare e alzare per concentrare il getto oppure vaporizzarlo maggiormente.

In alternativa anche le boccette di acqua profumata, una volta vuote, andranno benissimo.

Prepariamo, dunque, la ricetta, facendo attenzione al tessuto su cui spruzziamo la soluzione “spiana-pieghe”. Valutiamo di volta in volta in base al tessuto ed eventualmente facendo una prova in un angolo posto a rovescio.

Ingredienti dello spray “togli-pieghe”

a) Mezzo litro di acqua;

b) un cucchiaio di aceto bianco da vino o aceto di mele;

c) un cucchiaio di balsamo per capelli.

Se vogliamo, aggiungiamo una goccia di olio essenziale che preferiamo.

Mettiamo gli ingredienti nello spruzzatore e nebulizziamo sul capo da stirare. Passiamo delicatamente le mani sopra il tessuto spianandolo e lasciamo asciugare all’aria.

Una volta asciutti gli abiti non avranno più neppure una piega.

Un altro trucco

Un altro semplice trucco per le terribili pieghe da valigia è quello che vede l’impiego della piastra per capelli.

In questo caso andranno benissimo anche le piastre da borsetta. Questo trucco è molto utile per le camicie.

Si inizia riscaldando la piastra al livello minimo. Partiamo quindi dal colletto, inserendolo nella “pinza” della piastra elettrica.

Passiamo poi alle maniche facendo sempre attenzione a non scaldare troppo la piastra e a bruciare i tessuti.

Infine completiamo il centro fino a che arrivi la lunghezza della pinza della piastra.

Ecco quindi cosa fare per non togliere mai più abiti stropicciati dalla valigia con questo straordinario spray casalingo!

