“Se lo specchio si rompe porterà sette anni di guai”. Questa credenza popolare è riconosciuta e temuta da molti.

Gli specchi sono, infatti, oggetti molto delicati e capaci di riflettere la luce, oltre che l’immagine di chi vi sta davanti. Nell’arredamento della casa sono sfruttati appunto per dare luce e profondità alle stanze. Il posizionamento dello specchio e la sua capacità riflettente coinvolge anche l’energia della casa.

Uno specchio posizionato in una determinata stanza è capace di amplificarne e rifletterne l’energia. Però, anche se non si crede nel flusso energetico, nella fortuna o sfortuna, mettere uno specchio nel luogo giusto può essere d’aiuto. Perciò mai mettere lo specchio in questi luoghi per una guida su come arredare senza errori.

Ingresso e salotto

L’ingresso è uno dei luoghi più importanti di una casa. Proprio perché da accesso a tutti gli ambienti è importante abbia certe caratteristiche. Uno specchio posto nel corridoio o nell’ingresso dona ampiezza e luce. Poi uno sguardo al look prima di uscire serve sempre.

Secondo il Feng Shui cinese è bene posizionare lo specchio nella parete adiacente all’ingresso, ma davanti alla porta principale. L’energia così rimbalzerà in tutta la casa per una sensazione di benessere e di accoglienza.

Nel salotto, lo specchio non dovrebbe mai stare dietro un divano perché renderebbero inquieto chi si siede. È escluso posizionare uno specchio davanti alla televisione perché il riflesso di entrambi rimbalzerebbe da uno all’altro, creando caos. E poi, mai e poi mai mettere due specchi uno di fronte all’altro. Meglio scegliere posti come sopra il camino o sopra un mobile relativamente basso.

Se la casa ha delle scale, mettere uno specchio può essere una buona idea. La scala è un luogo di passaggio, quindi lo specchio darà ampiezza al passaggio e guiderà il percorso.

La camera da letto è la stanza che ha bisogno di più attenzione nel mettere uno specchio. Se si parla di energia, pare che diffonderne troppa con troppi specchi crei confusione e disordine. L’unico luogo dove uno specchio non dovrebbe mai stare è davanti al letto. Nella notte questo può disturbare col riflesso e causare insonnia. Quindi scegliere pareti perpendicolari al letto.

Un altro luogo dove la sapienza antica cinese dice di non posizionare lo specchio è la cucina. L’energia del fuoco dei fornelli, gli avanzi, i fumi, sono infatti considerati negativi e non devono espandersi.

Se si pensa di mettere uno specchio in ufficio o nello studio di casa, è bene non metterlo dove ci si specchia mentre si lavora. Questo amplificherà il carico di lavoro e diminuirà la concentrazione. Meglio anche evitare di mettere lo specchio vicino alla scrivania. Meglio utilizzare oggetti riflettenti come acquari, cornici con poster, vasi etc. Ecco perché mai mettere lo specchio in questi luoghi per una guida su come arredare senza errori.

