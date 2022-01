Mai mangiata una carbonara così buona grazie a questa versione leggera e gustosa da provare subito

La carbonara è uno dei piatti più amati al mondo che ha origini nell’antica Roma, anche se ci sono alcune ipotesi che portano a pensare che sia abruzzese o napoletana. Fatta di pochi ingredienti dal gusto intenso, fa sognare al sol pensiero, prima ancora di sentirne l’odore del piatto fumante in tavola.

Un piatto perfetto per ogni tipo di pasto e nella versione qui proposta si potrà considerare come un piatto completo. Una preparazione da provare subito, molto facile, veloce, leggera, gustosa, e grazie a questa versione la carbonara riscuoterà un successone e sarà mangiata con molto gusto.

Un esperimento ben riuscito da replicare subito

Nella versione qui proposta, la carbonara non sarà fatta solo di uova, guanciale, formaggio sale e pepe, ma saranno incluse anche le verdure.

Essendo uno dei piatti di origine popolare, fatto con ingredienti poveri, le verdure che saranno inserite sono le zucchine e le carote. Ma si può spaziare con qualsiasi verdura abbiamo in casa a seconda dei nostri gusti.

Ingredienti

2 carote;

speck;

350 gr pasta spaghetti;

2 zucchine;

50 gr parmigiano grattugiato;

2 uova;

1 scalogno;

olio extra vergine di oliva;

sale;

pepe.

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo lo speck che dovrà essere tagliato a listarelle e fatto rosolare in padella con un filo d’olio fino a quando non sarà perfettamente croccante. Prendere lo speck rosolato e metterlo da parte in un piatto.

Adesso iniziare a far bollire l’acqua salata che servirà per cuocere la pasta non del tutto, prima della cottura al dente, perché dovrà terminare la cottura in padella.

Nel frattempo, prendere le carote e le zucchine che dovranno essere lavate, asciugate e tagliate a listarelle. Poi prendere anche la cipolla o lo scalogno tagliato a cubetti piccoli e saltare tutto in padella con un filo d’olio e un pizzico di sale.

Lasciare il condimento da parte e passare alle uova che dovranno essere sbattute con una forchetta insieme al parmigiano grattugiato, una spolverata di pepe nero e un pizzico di sale.

La pasta sarà oramai arrivata al punto ideale di cottura e potrà essere trasferita in padella con il condimento, senza lo speck e le uova. Amalgamare per bene le verdure e aggiungere un po’ di acqua di cottura. Non appena spegneremo il fuoco, con la padella ben calda, aggiungere l’uovo e lo speck e far rosolare con il calore rimasto.

