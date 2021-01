Tra gli inconvenienti più fastidiosi che possono succederci durante la stagione fredda, c’è quello di trovare il parabrezza della macchina completamente ricoperto da uno spesso strato di ghiaccio. Questo inconveniente è spesso inevitabile se siamo costretti a lasciare la macchina all’aperto, anche se possiamo prevenire il problema coprendo il parabrezza durante la notte.

Ma se è troppo tardi e lo strato di ghiaccio è già formato, è naturale cercare dei metodi semplici e veloci per liberarci in fretta del ghiaccio e metterci in macchina. Attenzione però, alcuni metodi per liberarci del ghiaccio sul parabrezza sono controproducenti e potrebbero causare gravi danni.

Mai fare questo pericoloso errore tentando di rimuovere il ghiaccio dal parabrezza.

Mai buttare acqua calda sul parabrezza

L’errore che molti fanno cercando di liberare il parabrezza dell’auto dal ghiaccio al mattino, è quello di versare dell’acqua calda sul vetro. Purtroppo è una pessima idea, che potrebbe causare un danno irreparabile. Mai fare questo pericoloso errore tentando di rimuovere il ghiaccio dal parabrezza. Ma perché non bisogna utilizzare l’acqua calda? Perché lo sbalzo di temperatura improvviso a cui viene sottoposto il vetro del parabrezza potrebbe causare fratture nel vetro, o addirittura spaccarlo completamente.

Che cosa è meglio usare, quindi, al posto dell’acqua calda?

Cosa è meglio usare

Per eliminare in fretta il ghiaccio dal parabrezza possiamo utilizzare una bottiglia di acqua fresca o appena tiepida, in modo da non creare un forte sbalzo termico. Possiamo anche utilizzare uno spruzzino con un misto di acqua e alcool. L’alcool congela a temperature inferiori rispetto all’acqua, e può aiutarci a mantenere il parabrezza libero dal ghiaccio. Ricordiamo anche di portare con noi un telo spesso per coprire il parabrezza dopo aver parcheggiato l’auto, in modo che il ghiaccio non si riformi.

La Redazione di Proiezionidiborsa aveva già parlato di tutti i metodi migliori per togliere il ghiaccio dal parabrezza nell’articolo “Come sbrinare il vetro dell’auto in pochi secondi senza spendere un euro“.