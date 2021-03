Come in tutti gli ambiti della vita, esistono numerose regole scritte e altrettante regole non scritte. Spesso e volentieri le seconde contano più delle prime.

Proprio la preminenza delle regole consuetudinarie su quelle scritte è forse essa stessa una regola-cardine non scritta. Un ambito privilegiato in cui questa norma trova un’applicazione concreta è quello dell’ospitalità. Un vecchio adagio recita “ogni uomo a casa sua è Re”. Questo ci suggerisce che le regole della casa promanano direttamente dal suo proprietario.

Quindi, in prima battuta, pur con la dovuta autonomia, atteniamoci alle regole del padrone di casa. In seconda battuta, meglio evitare alcuni comportamenti che possono risultare quantomeno inopportuni. Quindi, mai fare queste cose quando si è ospiti a casa di qualcuno.

Mai fare queste cose quando si è ospiti a casa di qualcuno

Presentarsi a mani vuote. È la prima regola da seguire. Per risultare un ospite gradito è buona creanza portare un presente a chi ci sta ospitando. Non deve necessariamente trattarsi di qualcosa di molto costoso. Essenziale è far sapere a chi ci accoglie che gli abbiamo dedicato un pensiero e del tempo.

Sbirciare negli ambienti di casa. Altra cosa da evitare. Meglio non mettere il naso nelle stanze e negli altri ambienti di casa, a meno che i proprietari non ci abbiano dato il loro preventivo consenso.

No agli animali domestici. Si presume che il proprietario di casa abbia invitato noi, non già i nostri amici a quattro zampe. Portiamoli con noi solamente dopo averlo chiesto espressamente a chi ci riceve. Non tutti apprezzano la presenza di animali altrui in casa propria.

Telefono a tavola. Questa è forse una delle cose più sgradevoli tra le altre. A meno che chi ci invita non sia una persona molto intima, evitiamo con ogni sforzo di stare al telefono quando siamo a tavola. Se proprio abbiamo necessità di allontanarci un momento, telefono alla mano, dichiariamolo preventivamente al dominus.

Chiedere la password del WI FI. Questo precetto fa il paio con quello precedente. L’uso dello smartphone e di internet è proprio indispensabile? Almeno usiamo il traffico dati a nostra disposizione. Evitiamo di connetterci alla rete di casa dei proprietari.

Quindi, ripetiamo insieme: mai fare queste cose quando si è ospiti a casa di qualcuno. Soprattutto se ci ospita per la prima volta.