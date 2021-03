In un periodo caratterizzato dalla pandemia Covid 19, è normale che abbiamo tutti più paura delle malattie. Ogni giorno, giornali e telegiornali battono sul ferro caldo delle restrizioni, dei vaccini, delle terapie intensive.

Stiamo molto più tempo a casa, abbiamo molto più tempo per pensare e per riflettere. A volte, queste riflessioni si trasformano in paranoie. Tutto ciò, non riguarda solo l’attenzione che portiamo verso di noi. Riguarda anche la cura che abbiamo verso i nostri amici animali. Può capitare, infatti, di vederli stare male e di preoccuparci. Normale, vorremmo che i nostri cani e gatti vivessero in salute e per lungo tempo.

Quando vomitano, naturalmente ci interroghiamo e cerchiamo di capire le cause. C’è però una cosa che dovremmo assolutamente evitare di fare. Infatti, mai fare questa cosa quando il gatto vomita.

Possibili cause

Gli esperti e i veterinari concordano: la causa più diffusa e normale del vomito del gatto sono i peli. Sappiamo bene che i felini si lavano costantemente leccandosi i peli, e alcuni restano nella loro bocca. Il gatto può ingerire, per sbaglio, parte di questi peli che poi formano delle palline nel suo stomaco.

Un’altra causa riguarda l’ingerimento di corpi estranei. Può capitare che i gatti mangino troppa erba, insetti o anche pezzi di plastica che poi vomitano. Infine, e lo vediamo tutti, i gatti mangiano con estrema voracità. Naturalmente, questo può causare dei disturbi nello stomaco e quindi il vomito.

Mai fare questa cosa quando il gatto vomita

Di fronte a ciò, cosa non dovremmo assolutamente fare? Andare in panico. Il più delle volte il gatto vomita per le ragioni descritte sopra, quindi cerchiamo di calmarci e vediamo come sta.

L’unico caso in cui dovremmo preoccuparci e chiamare un veterinario riguarda il vomito che dura tanto. Infatti, se il gatto continua a vomitare per molto tempo, potrebbe avere delle malattie che solo un veterinario può diagnosticare.