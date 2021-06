In questo periodo sempre più persone stanno riuscendo a prenotarsi per le vaccinazioni per il Covid 19 e a effettuare il vaccino. Molti di noi sono in attesa di esser chiamati, oppure hanno già effettuato una o entrambe le dosi, e si pensa entro la fine dell’estate la maggior parte della popolazione si vaccinerà.

Girano molte dicerie e leggende metropolitane sul vaccino e i suoi effetti in particolare per quanto riguarda le accortezze da seguire prima della somministrazione. Oggi vogliamo parlare del perché non dobbiamo mai fare questa cosa prima di ricevere la dose di vaccino anti Covid.

Una procedura sicura e di cui non preoccuparsi

I vaccini sono delle procedure sanitarie tra le più sicure, presentano meno rischi e statisticamente basse probabilità di effetti collaterali. Questo è quello che ci dice la scienza e i dati epidemiologici, ma i media spesso finiscono per dare risonanza a eventi rari purtroppo negativi.

Sfruttando i timori dei cittadini a volte sono messe in circolazione alcune idee sbagliate prive di fondamento che possono rivelarsi anche potenzialmente dannose. Se dobbiamo fare il vaccino per il Covid 19 dobbiamo affidarci ai medici in grado di valutare il nostro stato di salute.

Mai fare questa cosa prima di ricevere la dose di vaccino anti Covid

Una leggenda che si è diffusa priva di fondamento è quella di assumere dell’aspirina prima di ricevere la prima dose di vaccino, per minimizzare gli effetti collaterali indesiderati. Questo non ha alcun fondamento e, anzi, potrebbe anche rivelarsi assai dannoso. Infatti molte persone hanno avuto reazioni avverse anche gravi all’acido acetilsalicilico e sono addirittura finite in ospedale.

Infatti in percentuale l’aspirina ha molti più effetti collaterali rispetto ai vaccini, perché moltissime persone sono allergiche o mal tollerano questo farmaco, per quanto banale possa sembrarci.

Quindi ora sappiamo che prima di assumere la prima dose di vaccino, di qualunque tipo si tratti, non dobbiamo far altro che seguire le indicazioni del nostro medico. Vale come sempre la regola di non assumere farmaci preventivi senza una specifica prescrizione del proprio medico curante. Oltre a non essere utili potrebbero risultare dannosi.

