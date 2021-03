Non è la prima volta che Noi di ProiezionidiBorsa ci interessiamo a questioni relative alla spesa. In questo articolo, ad esempio, diamo indicazioni su come risparmiare mediamente il 40% in cassa. Oggi, però, vogliamo concentrare la nostra attenzione su di un fattore che influenza e influisce molto la nostra volontà di fare acquisti.

Di solito, ed è anche vero, si pensa che non si dovrebbe mai andare a far la spesa quando abbiamo fame o sete. In quel frangente, infatti, compreremmo molto più di quanto realmente abbiamo bisogno. Tuttavia, ci sono anche molte altre situazioni in cui non dovremmo andare a fare la spesa. Situazioni che, a parere di chi scrive, sono esacerbate dall’attuale stato di cose e dal lockdown. Quindi attenzione Lettori! Mai fare la spesa in questa situazione, rischiamo di sprecare migliaia di euro.

Stress, ansia

Esatto, proprio lo stress e l’ansia. Come abbiamo ben potuto imparare dalla vita, purtroppo le emozioni della nostra vita sono difficilmente controllabili.

Sarebbe troppo facile comandare il nostro cervello e dirgli di essere felice. Naturalmente, non possiamo farlo. Ciò che però possiamo sì fare è conoscerci e capirci. Tranne in casi di necessità, andare a fare la spesa quando siamo stressati o abbiamo l’ansia può rivelarsi una scelta tremenda.

In primo luogo, quando abbiamo un attacco d’ansia può succedere che perdiamo completamente la lucidità. Di conseguenza, dimenticheremmo ogni punto sulla lista della spesa e andremmo “nel pallone”. In altre parole, perderemmo solo tanto tempo e tanti soldi.

In secondo luogo, se invece andiamo a fare la spesa mentre abbiamo un attacco d’ansia, potremmo provare le seguenti emozioni. Il supermercato è un luogo chiuso, e con gli attacchi d’ansia e la cosiddetta fame d’aria vivremmo un’esperienza terribile. Non solo, durante un attacco d’ansia potremmo essere tentati di risolverlo comprando ancora più cose del necessario, con conseguenze gravi sul nostro portafoglio.

Quindi, mai fare la spesa in questa situazione, rischiamo di sprecare migliaia di euro.