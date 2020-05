Una delle abitudini più salutari che non dobbiamo assolutamente dimenticare in questo periodo dell’anno è portare sempre gli occhiali da sole. In primavera ed estate i raggi solari si fanno sentire maggiormente, anche per la maggior sensazione di caldo, ma il sole e il suo riflesso sono sempre presenti. Non dimentichiamo che i raggi ultravioletti colpiscono sempre i nostri occhi, che vanno invece protetti con gli occhiali solari. La qualità delle lenti va possibilmente anteposta all’estetica dell’occhiale, ma si può tranquillamente abbinare le due cose. L’importante è, per salvaguardare la salute dei nostri occhi, non lesinare sulla qualità e sul prezzo delle lenti.

Cosa possono causare le radiazioni

Le radiazioni emesse dai raggi ultravioletti possono essere talmente dannose, da causare fastidiose cataratte o addirittura lesioni stabili della cornea. Ma anche un semplice mal di testa, può essere il frutto dell’affaticamento oculare dovuto a luce solare intensa. Chi lavora per ore davanti al computer, non deve dimenticare, quando esce dall’ufficio, di indossare immediatamente gli occhiali da sole. Il rischio emicrania è infatti dietro l’angolo. Ecco quindi la regola: mai e poi mai sottovalutare i raggi ultravioletti, nocivi per i nostri occhi.

Fotosensibilità e fotofobia

Nel caso in cui si faccia fatica a mettere a fuoco oggetti in spazi troppo chiari o pieni di luce, si parla di fotosensibilità. Quest’ultima può essere dovuta agli effetti collaterali dei farmaci o di alcuni trattamenti medici, ma viene acuita dai raggi solari. Al contrario, invece, nel caso in cui con la luce normale si abbia ipersensibilità e riflesso intenso nella focalizzazione, si parla di fotofobia. Anche in questo caso e fondamentale utilizzare gli occhiali da sole.

Usarli anche d’inverno

Uno degli errori più classici che può portarci a malattie oculari è non indossare gli occhiali da sole d’inverno. Nella convinzione infatti che sia solo la luce diretta a dare fastidio, non prestiamo attenzione ai riflessi della luce che possono comunque danneggiarci. Il sole infatti è sempre presente assieme ai raggi ultravioletti, e può riflettersi su qualsiasi superficie, anche una semplice pozzanghera. Per questo motivo gli amanti della montagna devono sempre portare con sé gli occhiali da sole, anche in sua assenza, per proteggersi sempre. Sempre e ovunque quindi, mai e poi mai sottovalutare i raggi ultravioletti, nocivi per i nostri occhi

Occhi chiari e lenti a contatto

Particolare attenzione poi alle radiazioni per chi ha gli occhi chiari e chi porta lenti a contatto. In entrambi i casi, oltre all’uso protettivo delle lenti solari, è bene dotarsi sempre di gocce oculari o collirio. Validi anche quelli alla camomilla, o soluzioni comunque naturali, in gradi di combattere la secchezza della pupilla e relativi sedimenti che si formano attorno agli occhi.

