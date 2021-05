È un’abitudine comune assaggiare l’impasto crudo dei dolci, prima di metterli a cuocere in forno. Solo per capire se hanno un buon sapore, o se si deve aggiungere un altro po’ di zucchero, o solo per mera golosità.

Tante volte da piccoli, le nostre mamme, ci hanno dato la ciotola sporca di impasto della ciambella e noi l’abbiamo ripulita in un secondo. Ignari dell’enorme pericolo a cui stavamo andando incontro.

Mai e poi mai dovremmo mangiare l’impasto crudo dei dolci perché questi alimenti potrebbero farci male.

L’impasto crudo è un pericolo per la salute

Secondo uno studio condotto da Samuel J. Crowe, dei Centers for Disease Control and Prevention USA, pubblicato sul The New England Journal of Medicine, non è salutare mangiare l’impasto crudo. Potrebbe provocare gravi danni allo stomaco.

Lo studio è stato condotto dopo un’epidemia di escherichia coli, che ha colpito 56 persone in diversi Stati americani. Alcuni di loro hanno avuto bisogno di un ricovero ospedaliero. Si è scoperto che il loro malessere era riconducibile all’assaggio di un impasto crudo. E in particolare, a generare l’intossicazione, era stata la farina.

Ma perché la farina fa male cruda

Non sembra vero, ma la farina in alcuni casi può rivelarsi pericolosa. Come abbiamo accennato prima, questo alimento può contenere escherichia coli. La farina è un alimento crudo, e come carne, pesce e verdura crudi, è soggetta alla proliferazione di batteri.

Attenzione alle uova crude

L’impasto dei dolci non contiene solo farina ma anche uova.

Le uova crude possono contenere il batterio della salmonella e provocare un’intossicazione alimentare. Fortunatamente solo una minima parte viene contaminata. Facciamo attenzione, però, al guscio che potrebbe essere il maggior veicolo di batteri.

Quindi, dopo aver maneggiato questi cibi, laviamo bene le mani e anche tutti gli utensili che si sono utilizzati, per evitare contaminazioni.

Ecco perché mai e poi mai dovremmo mangiare l’impasto crudo dei dolci perché questi alimenti potrebbero farci male.