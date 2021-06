Siamo proprio sicuri che il nostro modo di riporre gli alimenti e di conservarli sia proprio quello migliore? A volte per abitudine e senza volerlo si potrebbero evitare piccoli errori che portano ad una cattiva conservazione del cibo. Allora mai dire di sì a questi due comunissimi errori di conservazione se vogliamo cibi salutari e ben conservati.

Abitudini antiche e moderne

Nell’antichità si conservava il vino in anfore d’argento presso i Romani. Erano infatti convinti che così facendo il vino acquistasse maggior sapore. Poi l’esperienza fece comprendere che invece le anfore migliori erano quelle di terracotta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Molti anni fa dopo la seconda guerra mondiale fu vietata l’esportazione a dei vini francesi di gran pregio perché vi trovarono tracce di piombo. Nessuno riusciva a spiegare il perché nonostante le spiegazioni sincere dei produttori. Tuttavia alla fine si scoprì che i tappi di chiusura delle bottiglie contenevano un’anima di piombo.

E’ di marzo di quest’anno la notizia che del vino bianco italiano è stato ritirato dal commercio perché contenente piombo.

Alimenti a rischio

Alcuni decenni fa fu trovato rame nella carne in scatola confezionata in America. Il problema non erano le scatolette di confezionamento, ma quanto alcune parti delle macchine che trattavano la carne, che erano appunto in rame.

Ma oltre al vino e alla carne, bisogna aggiungere pomodori, verdure condite con aceto e frutta fra gli alimenti che richiedono attenzione nella conservazione.

Mai dire di sì a questi due comunissimi errori di conservazione se vogliamo cibi salutari e ben conservati

Quando si lasciano questi cibi e bevande in recipienti di metallo c’è sempre la possibilità di trasmigrazione di particelle pericolose dal metallo verso il cibo.

Anche la plastica è soggetta a questa legge quando si mettono nei contenitori del cibo caldo, così come spiegato in questo articolo a cui si rimanda.

Il modo migliore per conservare del cibo che avanza per il giorno dopo è il seguente. Una volta cotto, si toglie subito dalla pentola di metallo e si mette in un contenitore di vetro o porcellana a raffreddare. Una volta raggiunta la temperatura ambiente si può riporre in un contenitore di plastica per alimenti o lasciarlo in quello di vetro e sistemare in frigo. In questo modo non ci saranno particelle di metallo o di plastica che passeranno dal contenitore al cibo e così abbiamo ben salvaguardato la nostra salute.