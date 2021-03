Le giornate si fanno più calde e luminose. È il momento perfetto per fare un po’ di manutenzione sulla nostra bicicletta. Poiché si prevede di farne un uso più frequente, la primavera è la stagione perfetta per regalare alla “due ruote” un check up completo di tutte le sue parti.

Specialmente dopo l’inverno, gli agenti atmosferici potrebbero averne compromesso l’integrità o aver rovinato alcuni pezzi. Ecco perché mai dimenticare di fare questi controlli sulla bicicletta per non avere brutte sorprese. Non bisogna preoccuparsi della spesa. Infatti si tratterà di una manutenzione a basso costo per pedalare in sicurezza.

Pulizia del telaio

Polvere, fango incrostato, pioggia e ruggine sono gli agenti che tendono a rovinare le parti principali della bicicletta. È così che una pulizia approfondita e i giusti detergenti possono risolvere la questione in breve tempo.

Il telaio verrà pulito con una soluzione di acqua e sapone Marsiglia (in alternativa usare poco sapone per piatti). Non è necessario esagerare col detergente e basterà un bicchiere colmo per 5 litri d’acqua. Se il telaio è verniciato o cromato, bisognerà usare una spugna morbida e mai una spazzola che potrebbe rovinarne il colore.

La meccanica della bicicletta (corona e pignoni) necessita di prodotti specifici. In tal caso si userà del petrolio lampante da sfregare con l’aiuto di uno spazzolino da denti o un piccolo pennello a setole dure. Per la catena si usa lo stesso prodotto, ma andrebbe smontata solo se si sa come fare) e imbevuta della soluzione. Per le parti mobili si userà un normale olio o grasso. Anche le molle del cambio dovranno essere ingrassate e pulite dalla polvere con uno spazzolino.

Mai dimenticare di fare questi controlli sulla bicicletta per non avere brutte sorprese

Un controllo fondamentale riguarderà le ruote. Bisogna controllarne la pressione toccandone la superfice -se questa è dura e non cede alla forza sarà a posto- e la presenza di buchi, crepe, o fuoriuscite di aria. Dopo averla ben gonfiata, il giorno dopo controlliamo che abbia mantenuto la pressione e non si sia sgonfiata anche leggermente.

I raggi delle ruote devono essere ben “tesi”. Per controllare questo dettaglio sarà necessario colpirli leggermente con un arnese di ferro. Per essere tirati al punto giusto devono “suonare”. Contrariamente devono essere stretti in officina. Infine pulire bene anche lo spazio tra cerchione e raggi. Dopo un controllo preciso come questo non si rischierà di restare a piedi