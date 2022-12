Mai dare un osso di pollo al cane! Ecco cosa si rischia per la salute dell’animale

Fido ci ha inteneriti e abbiamo pensato di concedergli quell’ossicino di pollo che ci è avanzato? Sbagliatissimo. Le conseguenze negative per la sua salute potrebbero essere anche gravi. Vediamo che cosa potrebbe succedergli e come comportarsi di conseguenza.

L’alimentazione dei nostri animali domestici è spesso un punto interrogativo. Alla fine del pasto ci si chiede se sia possibile concedere loro quel boccone che ci è avanzato. Alcuni si farebbero intenerire dagli occhioni dolci di Fido, porgendoglielo senza pensarci due volte. Ma facciamo bene attenzione: alcuni alimenti sarebbero sconsigliati per lui; uno su tutti l’osso del pollo.

Se più volte glielo abbiamo messo nella ciotola e non è successo nulla dopo che lo ha divorato, potrebbe esserci andata bene. Infatti, i rischi sarebbero alti. Tanto che potremmo dover portare immediatamente l’animale dal veterinario.

Mai dare un osso di pollo al cane, scopriamo a cosa si potrebbe andare incontro

Prima di addentrarsi nell’argomento, è doveroso fare una premessa. Non tutte le razze sono uguali e diverso è anche il loro modo di masticare. C’è chi riduce il cibo in poltiglia prima di ingerirlo e chi lo mastica poco o affatto. Detto questo, si potrebbe decidere di dare un osso al proprio cane anche solo per tenerlo occupato. O forse perché fedeli all’idea che possano mangiare di tutto senza problemi. Eppure, dovremmo assolutamente evitare.

Ingerire questa parte potrebbe essere assai dannoso per loro, che sia cruda o cotta. Innanzitutto, potrebbe rompersi facilmente (come nel caso del pollo) e restare incastrata fra le gengive. Ma potrebbe anche fratturare i denti. Nei casi peggiori i danni potrebbero riguardare le parti interne del corpo. Si potrebbe rischiare la perforazione dell’intestino e dello stomaco dell’animale, a causa delle schegge affilate. Infine, non è da escludere il blocco del tratto gastrointestinale o il soffocamento.

Cosa fare in queste situazioni

Dunque, mai dare un osso di pollo al cane. Se per nostra inconsapevolezza o per errore l’avesse ingerito, potremmo dover agire con prontezza. In caso non presenti alcun tipo di sintomo e continui a comportarsi normalmente, potrebbero non esserci problemi. Ad ogni modo, sarebbe bene monitorare l’animale almeno per le prossime ore.

Qualora dovesse avere dei chiari sintomi quali vomito, diarrea e perdita di appetito sarebbe necessario rivolgersi il prima possibile al veterinario competente. Spieghiamogli la situazione prima del nostro arrivo, cosicché possa organizzarsi in anticipo con gli strumenti più adeguati a intervenire.

Come prevenire il problema

Come tutti sapremo, la prevenzione è la nostra miglior arma a disposizione per evitare problemi. Per scongiurare il rischio che Fido ingerisca un osso, ricordiamoci di sparecchiare subito la tavola dopo mangiato e buttare via gli avanzi. Evitiamo anche di lasciar aperto il bidone dell’immondizia, perché non ci infili il muso dentro. Infine, potremmo sostituire le ossa con altri passatempi più sicuri. Per esempio, compriamogli un giocattolo apposta per lui, cosicché possa soddisfare la sua voglia di mordere in tutta tranquillità.