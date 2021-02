Molto spesso ci si reca al supermercato e non si fa molto caso ai prodotti che si acquistano. Si osserva soprattutto il marchio e il prezzo. Ma quante volte poi si acquistano prodotti che si credevano essere una cosa, ma che in realtà non lo sono.

Questo accade perché magari sono nello stesso reparto, la confezione è simile e lo stesso brand produce due prodotti diversi. Confondersi quindi è normale. Per questo allora è importante leggere le etichette, ma soprattutto quello che importante è sapere cosa significano. Perché spesso si trovano termini che non sono nel nostro vocabolario quotidiano e potrebbero ingannare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Mai confondere questi prodotti pulenti perché possono sembrare la stessa cosa ma non lo sono

Si presentano allo stesso modo, stessi colori, stesse scritte accattivanti, stesso tappo. Ma con una piccola scritta, cui uno presta poco attenzione, che cambia completamente il prodotto. Stiamo parlando infatti degli additivi e dei detersivi per lavatrice.

I contenitori degli additivi sono esattamente uguali a quelli dei detersivi, tranne per una scritta dove viene specificato che quello che si sta comprando è un altro prodotto. Quello su cui ci si concentra maggiormente è la scritta gigante che dice igienizzante o altre parole. In realtà gli additivi come suggerisce il nome sono un prodotto che si aggiunge al normale detersivo, non lo sostituiscono.

Ci sono moltissimi additivi che hanno la stessa funzione del detersivo. Quindi igienizzano, rimuovono i cattivi odori e sbiancano. Per questo è facile confondersi, perché molti offrono le stesse soluzioni. Quindi quando ci si reca al supermercato è quindi importantissimo soffermarsi sulla differenza, e analizzare se il detersivo che si ha in casa ha veramente bisogno di un additivo oppure no. Ecco quindi perché non bisogna mai confondere questi prodotti pulenti, perché possono sembrare la stessa cosa, ma non lo sono. Uno è un detersivo per lavatrici, l’altro è un additivo: due cose diverse.

Approfondimento

Sbiancare il bucato triste e giallo con questo super prodotto poco conosciuto