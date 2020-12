Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Arance, mandarini, limoni e tutti gli agrumi in generale hanno davvero odori inebrianti e intensi. Non a caso gli agrumi sono tra le essenza più utilizzate per profumatori ambientali, prodotti per la pulizia della casa e profumi personali. Queste essenze sono soprattutto contenute nell’olio delle bucce.

È possibile sfruttare in vari modi quest’olio per riuscire a godere pienamente del suo odore e del suo sapore in maniera del tutto naturale. Ecco quindi perché non si devono mai buttare le scorze degli agrumi e per cosa possono essere usate.

La buccia scaldata

Le bucce dei nostri agrumi si possono sfruttare e riciclare in molti modi. Prima di tutto si possono usare per profumare l’ambiente. Basta infatti buttarle dentro il camino o porle sopra la grata della stufa. In mancanza di quest’ultima, le bucce possono benissimo essere messe sopra i termosifoni caldi. Il profumo riempirà subito la stanza e, soprattutto nel caso dell’arancia, donerà all’ambiente un’atmosfera calda e rilassante.

Le bucce trattate in questo modo si seccano. Il loro utilizzo tuttavia può non essere limitato alla sola profumazione. Infatti, tagliando precedentemente la buccia della forma che preferiamo e mettendola a scaldare come abbiamo visto, otterremo delle bellissime decorazioni. Stelle, cuori e tondi da utilizzare in una composizione di fiori, per rallegrare un ambiente o anche per decorare l’albero di Natale.

Un uso in cucina

Mai buttare le scorze degli agrumi perché possono tornare utili anche in cucina. Le bucce possono anche essere candite per creare un dolce o per decorare torte e drink, e sono perfette anche da regalare. Basta tagliarle la buccia dell’arancia a strisce sottili, metterle in una ciotola e coprirle d’acqua. Vanno lasciate in ammollo tra i 4 e i 6 giorni cambiando se necessario l’acqua. Quando sono pronte vanno sgocciolate e pesate. Inserire in una casseruola le scorze, assieme a zucchero e acqua nella stessa quantità delle nostre bucce. Cuocere sobbollendo per 15-20 minuti, finché l’acqua non si sarà asciugata e le strisce risulteranno candite. Su una ripiano allargarle e farle asciugare per circa un’ora. Se si desidera si può anche decorarle con del cioccolato fuso.