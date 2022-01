Nel frigorifero delle famiglie italiane non manca mai un pezzo di Grana Padano o di Parmigiano Reggiano. Si tratta di formaggi stagionati che fanno parte della nostra tradizione e che tutto il Mondo ci invidia. A fine pasto, si dice che una scaglia serva per “pulire la bocca”. Abbinati a uva e fichi diventano un aperitivo o un antipasto molto sofisticato. Senza dimenticare la classica spolverata che molti aggiungono su pasta e risotti, ma anche su lasagne e cannelloni e all’interno di tantissimi impasti.

Uno dei compiti più importanti che le donne, casalinghe o meno che siano, sono chiamate a svolgere in casa, è quello di far tornare i conti. In cucina, quindi, non si dovrebbe buttare niente. A tal fine, le polpette sono la ricetta per eccellenza che ci consente di riciclare gli avanzi. Ad esempio queste polpette economiche sono davvero irresistibili e si preparano con i soliti 3 ingredienti che avanzano sempre. E addirittura, mai più sprechi con queste croccantissime polpette svuota frigo in 5 minuti e solo 1 euro.

Di Grana e Parmigiano, di solito, restano le croste. Molti le aggiungono al brodo per dare più sapore, e poi le assaporano, mollicce e filanti, insieme a zuppe e minestre. Molti altri, invece, le buttano via senza sapere che stanno compiendo un gravissimo errore. Infatti, non si dovrebbero mai buttare le croste di Grana e Parmigiano perché fenomenali cucinate in questi modi nel forno, microonde e sulla fiamma.

Le croste di Grana fiammeggiate

Pulire per bene la crosta raschiando via la parte con le scritte. Ricavare quindi dei quadratini di media grandezza (4 cm circa per lato) e infilzarli dalla parte più morbida su una forchetta o uno spiedino di metallo. L’attrezzo prescelto dev’essere abbastanza lungo per non scottarsi. A questo punto, accendere il fornello e passare la crosta direttamente sul fuoco vivo. Rigirare di continuo perché si dovranno abbrustolire tutte le parti. Avremo ottenuto la cottura perfetta quando i bordi cominceranno ad annerirsi e la parte centrale a fondere leggermente. Staccare quindi la crosta dallo spiedino, asciugare l’eccesso di unto con carta assorbente e addentare ancora caldissime.

Mai buttare le croste di Grana e Parmigiano perché fenomenali cucinate in questi modi nel forno, microonde e sulla fiamma

Vediamo ora una ricettina ancora più semplice ma decisamente sfiziosa. Ridurre le croste di formaggio in piccoli dadini. Disporli su una teglia rivestita con carta da forno tenendoli ben distanziati l’uno dall’altro. Mettere in forno già caldo (220 °C) per circa 3 minuti. Non più di 5 minuti! Sfornare e far raffreddare. In questo caso, infatti, sono ancora più buoni freddi.

Concludiamo con un’altra ricetta velocissima, perfetta per l’aperitivo. Tagliare le croste in piccoli cubetti. Metterli su un piatto e far cuocere per un minuto nel forno microonde alla massima potenza. Avremo così delle gustosissime chips di formaggio. A piacere, aggiungere origano, timo, semini di sesamo o peperoncino.