Quando pensiamo agli scarti della frutta che possiamo riutilizzare, ci vengono in mente le solite bucce di agrumi. Queste, in effetti, si prestano per creare gustose ricette o utili rimedi naturali. Ma non sono gli unici avanzi che possiamo cucinare. Anche un frutto estivo dalla buccia apparentemente immangiabile può stupirci.

Il piatto che combatte lo spreco alimentare

Se c’è un frutto che simboleggia l’estate è sicuramente l’anguria. D’altronde chi non ama rinfrescarsi con una succosa fetta di cocomero? Pochissimi, però, sanno che la polpa non è l’unica parte commestibile. Anche la buccia, infatti, si può mangiare. Tuttavia bisogna fare una premessa. Prima di provare la buccia dell’anguria, bisogna lavare il frutto nella maniera corretta: non farlo potrebbe essere pericoloso per la salute. Inoltre va eliminata col coltello la parte più verde e sottile della buccia. Solo lo strato bianco, infatti, si utilizza in cucina. Ma una volta completati questi passaggi, come si procede?

La risposta viene dalla tradizione culinaria indiana. Il bello della buccia del cocomero è che la sua consistenza è perfetta per assorbire i sapori. Ecco perché si presta particolarmente bene per preparare i piatti al curry. Possiamo semplicemente aggiungere le bucce tagliate a cubetti al nostro mix di verdure preferito e saltarle in padella con spezie a piacere. In alternativa basta seguire questa ricetta.

Mai buttare le bucce di questo insospettabile frutto estivo perché si trasformano in una delizia grazie alla sorprendente ricetta indiana

Vediamo come preparare un gustoso curry con la buccia d’anguria, da accompagnare con del riso o del pane.

Ingredienti per quattro persone:

la parte bianca della buccia di mezza anguria (se non abbiamo abbastanza buccia possiamo aggiungere altre verdure a piacere);

una cipolla;

un cucchiaino di semi di senape;

mezzo cucchiaino di semi di cumino;

una noce di burro;

due cucchiaini di garam masala (possiamo aggiungere più curry se vogliamo un risultato più saporito);

un pizzico di curcuma;

sale.

Procedimento:

tagliare a cubetti la buccia dell’anguria;

far scaldare il burro in una padella, poi aggiungere i semi di senape e cumino;

quando i semini iniziano a sfrigolare, aggiungere la cipolla e farla dorare;

versare nella padella i cubetti di buccia di cocomero;

insaporire con la miscela di spezie garam masala e la curcuma;

salare e mescolare bene;

coprire e lasciar cuocere per circa dieci minuti (o finché la buccia non diventa morbida).

Ecco pronto un piatto delizioso, da gustare ben caldo. La prossima volta che compriamo un cocomero, ricordiamo: mai buttare le bucce di questo insospettabile e versatile frutto.

