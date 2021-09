La mela è un frutto dalle straordinarie proprietà benefiche e non dovrebbe mai mancare nella nostra alimentazione.

Inoltre, è un frutto gustoso e dal potere saziante, ideale per essere mangiato anche come spuntino di metà mattinata o metà pomeriggio.

Sarebbe preferibile consumare la mela con la buccia che contiene gran parte delle sue proprietà. Spesso questa è buttata nell’umido senza pensare a come riciclarla.

Oltre la mela, anche le bucce di limone hanno un riutilizzo geniale in casa e sono facilmente riciclabili.

Mai buttare le bucce di mela perché sveleremo che hanno un sensazionale riutilizzo in cucina

I suoi utilizzi sono innumerevoli e non solo in cucina, possiamo infatti utilizzarla sia per le pulizie di casa che in giardino, come concime organico.

In questo caso però vedremo che con la buccia potremo creare dei deliziosi biscotti, perfetti anche per i più piccini.

Iniziamo la preparazione ponendo la buccia di due mele tagliate à la julienne in un pentolino e aggiungendo 50g di zucchero e un cucchiaino d’acqua.

Facciamole cuocere finché vedremo che iniziano pian piano a caramellare, saranno sufficienti meno di cinque minuti.

Noteremo che lo zucchero assumerà un colore leggermente ambrato e sarà quello il momento giusto per spegnere il fuoco.

Nel momento in cui le bucce saranno pronte, prepariamo una ciotola in cui mettere tutti gli ingredienti che utilizzeremo.

Versiamo 100 g zucchero, 1 uovo, 100 g di farina, il succo di un limone e la buccia grattugiata, un pizzico di sale e mezza bustina di lievito per dolci.

Mescoliamo il tutto finché il composto sarà del tutto omogeneo, disponiamolo a cucchiaiate in una placca da forno rivestita di apposita carta.

Mettiamo su ogni cucchiaiata un cucchiaino di bucce caramellate preparate precedentemente.

Non ci resta che infornare e lasciar cuocere a 180°C per soli 15 minuti.

Passato il tempo necessario sforniamo, lasciamo raffreddare e serviamo in tavola, saranno dei biscotti da leccarsi i baffi.

Utilizzi alternativi

Per chi ama gli infusi e le tisane potremo realizzarne con le bucce di mela, basta semplicemente farle essiccare.

Una volta essiccate vanno mescolate con acqua calda, a questo punto avremo creato un gustosissimo infuso dal sapore intenso e naturale.

