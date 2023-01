Mai buttare le banane troppo mature! Ci sono almeno una decina di cose che puoi ancora fare!

Quando le banane diventano troppo mature, quindi morbide e nere, sei portato a buttarle, ma questo è un grave errore. Ci sono tante cose che puoi ancora fare in cucina, delizie che ti stai perdendo. Ecco tutti i dettagli.

La banana è un frutto tropicale dalla forma allungata. È gialla, si trova sull’albero del banano a piccoli gruppi che prendono il nome di caschi. Ormai è disponibile tutto l’anno in tutto il Mondo ed è un frutto molto nutriente.

Infatti contiene carboidrati, vitamine e sali minerali che hanno molti benefici per il nostro organismo. Tuttavia, questo frutto ha un suo periodo di maturazione. Se acerbo, la buccia è verde, poi diventa gialla fino a ricoprirsi di macchie scure e nere. Le banane troppo mature sono molli e con un gusto diverso, quindi si è portati a buttarle via.

Ma in pochi sanno che questo è un errore madornale: mai buttare le banane troppo mature perché possono essere ancora preziose per alcune ricette. Si possono fare ancora tante cose buone e salutari. Allora perché privarsene?

Qui di seguito troverai alcune idee per poterle usare in alcune preparazioni che ti faranno sia divertire che provare cose nuove. Ovviamente, tutte le preparazioni e ricette sono assolutamente buone e varie per diverse occasioni.

Mai buttare le banane troppo mature: ecco cosa si può ancora fare in cucina

Che cosa succede quando una banana diventa troppo matura? Diventa molto morbida e questa sua caratteristica è ottima per preparare diverse cose. Eccone qui di seguito un elenco:

frullato : prendi uno o più frutti e mettili nel frullatore insieme ad un po’ di latte di mandorla e crema di nocciole, sarà una vera delizia;

: prendi uno o più frutti e mettili nel frullatore insieme ad un po’ di latte di mandorla e crema di nocciole, sarà una vera delizia; stuzzichini fritti: prepara una pastella con un po’ di farina, lievito, un uovo, acqua e miele e poi immergi le rondelle di banana per poi friggerle in olio bollente;

con un po’ di farina, lievito, un uovo, acqua e miele e poi di banana per poi friggerle in olio bollente; al forno : prendi una banana e fai un’incisione a metà per il lato più lungo, senza dividerla, poi aggiungi del cioccolato, richiudi e avvolgi con carta di alluminio; cottura 10 minuti a 180°;

: prendi una banana e fai un’incisione a metà per il lato più lungo, senza dividerla, poi aggiungi del cioccolato, richiudi e avvolgi con carta di alluminio; cottura 10 minuti a 180°; alla griglia: si può fare con la banana intera oppure a rondelle, si fanno cuocere sulla griglia e poi si infilzano con gli stecchini prima di spargere del miele, dello zucchero o ingredienti a scelta;

e poi si infilzano con gli stecchini prima di spargere del miele, dello zucchero o ingredienti a scelta; caramellate: basterà scaldarle in padella con zucchero e burro;

pancakes: schiacciare la banana con una forchetta e poi mescolarla a due uova; questo composto deve poi essere scaldato su una padella ed ecco dei meravigliosi pancakes americani;

torta : la polpa si può schiacciare ed aggiungere a diverse torte da colazione come quella di mele o allo yogurt;

: la polpa si può schiacciare ed aggiungere a diverse torte da colazione come quella di mele o allo yogurt; porridge: polpa di banana con latte e fiocchi d’avena per una colazione ricca di nutrienti.

Non è finita qui perché ci sono anche delle alternative molto adatte ai bambini.

Le specialità che faranno impazzire i bambini

Questi frutti tropicali maturi non si possono buttare anche perché potrebbero far felici i bambini. Puoi creare due specialità a cui non potranno resistere.

La prima è il ghiacciolo. Basta frullare una banana con dell’altra frutta e poi metterla a congelare. La seconda è un toast farcito con polpa di banana e cioccolato e poi fritto nel burro.