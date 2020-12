Oggi gli Esperti della Redazione vogliono proporre dei metodi utili per riutilizzare la cenere che si forma nelle stufe e nei focolari a legna. In questo periodo infatti, molte case vengono riscaldate dal fuoco del caminetto, che porta con sé anche un po’ di poesia e sottolinea l’atmosfera natalizia.

Ebbene, dopo che la legna è stata totalmente arsa ed il calore si è disperso, rimane la comunissima cenere. Solitamente questa viene gettata nei rifiuti mentre è possibile riciclarla in molti ambiti. Dunque vediamo quali e perchè non si deve mai buttare la cenere del camino, ecco perché.

I migliori insegnamenti vengono proprio dalla tradizione, dunque dai racconti dei nonni tramandati di bocca in bocca.

Sapone delicato

Ebbene, la cenere si rivela utilissima sia per creare saponi naturali senza ricorrere all’utilizzo di sostanze chimiche. Il procedimento è semplice. Si necessita di 100 ml di cenere,200 ml di olio d’oliva, acqua. Il tutto si potrà profumare con dell’olio essenziale a piacere. Basterà mischiare insieme questi ingredienti per ottenere un sapone per il corpo naturale al 100%, delicato e profumato secondo le proprie preferenze. Se ne consiglia l’utilizzo per pelli particolarmente delicate e soggette ad allergie.

Sbiancante

Ancora, la cenere è un efficacissimo sbiancante in caso di capi ingialliti. Basterà mettere l’indumento in ammollo in un catino con acqua calda con un bicchiere di cenere. Lasciare per 30 minuti. Quindi lavare in lavatrice come di consueto. Il capo ritornerà a brillare di un bianco splendente e senza l’utilizzo di sostanze tossiche dannose per la salute e per l’ambiente. Suggeriamo di setacciare la cenere con un colino prima dell’utilizzo eliminando anche eventuali residui di carbone. Una volta pulita, la cenere si potrà conservare in un barattolo chiuso per farne poi un utilizzo successivo.

2 trucchi della nonna utilissimi

Infine vogliamo ricordare 2 trucchi della nonna che possono rivelarsi molto utili. Al primo si fa ricorso in caso di macchie di tintura per i capelli. In questo caso basterà strofinare delicatamente la macchia con un batuffolo di cotone intriso di acqua e cenere ridotte in crema. È un escamotage che viene molto utilizzato anche dagli esperti parrucchieri.

Infine ricordiamo che così come il sale, anche la cenere aiuta a sciogliere il ghiaccio. Quindi sarà molto utile cospargere il vialetto di casa o il cancello di accesso in caso di gelate notturne per evitare spiacevoli incidenti.

Perciò mai buttare la cenere del camino ecco perché.