Tra le ricerche online più frequenti le persone chiedono molto spesso come poter riciclare il cibo avanzato. Si parte dagli scarti di verdure sino ad arrivare agli avanzi dell’arrosto o della lasagna del giorno prima. Il tema dello spreco alimentare, infatti, è molto sentito a livello mondiale.

Combattere la fame nel Mondo e al contempo risparmiare sulla spesa è possibile anche grazie a piccoli gesti quotidiani. Inoltre, con l’arte degli avanzi, si scopre presto che si possono portare in tavola manicaretti da ristorante stellato.

Tutto questo spendendo poco, svuotando il frigorifero e salvando qualche soldo. Infatti, non si dovrebbe mai buttare il riso avanzato e in questo articolo scopriremo il perché. In quei chicchi bianchi non vediamo solo una pietanza scondita ma una grande opportunità. Non per niente il riso è uno dei cibi più consumati a livello mondiale.

Inoltre, per tutti coloro che tengono alla linea o sono a dieta, il riso è un cereale facilmente digeribile e con poche calorie. Per le sue caratteristiche organolettiche si adatta a moltissime ricette ed eccone 2 da provare subito a base di riso bollito.

Mai buttare il riso avanzato perché possiamo riciclarlo velocemente in 2 sane ricette sfiziose e croccanti al forno o in padella

La prima ricetta è pensata per quando si vuole svuotare il frigo ma senza fare un pasticcio in cucina. Ci sono ingredienti che non andrebbero mescolati, ma il riso è davvero un alimento jolly. Se abbiamo del sugo di pomodoro, del pesto, verdure cotte o crude, dei legumi o degli avanzi di formaggio non importa. Uniamo quelli che ci sembrano vadano meglio insieme.

Poi prendiamo una terrina da forno abbastanza alta e imburriamola (o oliamola). Possiamo anche rivestirla di pangrattato. Condiamo il riso con uno dei sughi a disposizione o con dello zafferano. Poi versiamone una parte e cominciamo a farcirlo con gli altri ingredienti. Anche fare diversi strati è un’idea fantastica e otterremo un effetto visivo artistico. Infine, inforniamo lo sformato e lasciamolo cuocere affinché si crei una croccante crosticina.

Mai senza un dolce

Non abbiamo mai pensato che del semplice riso bollito si potesse trasformare in un goloso dolce. Eppure è possibile solo mantecando il riso già cotto con del latte (anche vegetale), un cucchiaio di cannella o di vaniglia in polvere e uno di miele. Alcuni possono preferire il cacao amaro. Lasciamo raffreddare il riso e poi formiamo delle polpettine che riempiremo al centro con un quadratino di cioccolato o con della ricotta. Passiamo le palline nel pangrattato e friggiamole. Da provare anche gli arancini di riso per una golosità facile e veloce.