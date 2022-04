Ogni giorno, tutti noi produciamo un’incredibile quantità di rifiuti. Con la tecnica del riciclo, creativo o non, possiamo riuscire a diminuire, anche in maniera considerevole, tali livelli. La maggior parte delle persone acquista acqua e bibite in bottiglie di plastica. Sicuramente sono comode ma, dal punto di vista ambientale, assai discutibili. Dopo averne consumato il contenuto, ovviamente, gettiamo via bottiglia e relativo tappo di plastica. Tutte le volte che ci avviciniamo al bidone della spazzatura, dovremmo fermarci un attimo e pensare al gesto che stiamo per compiere. Non potremmo dare una seconda vita a quell’oggetto che stiamo per far diventare un rifiuto?

In questo periodo di pulizie di primavera e cambio degli armadi abbiamo visto, ad esempio, alcune idee per riciclare i vecchi maglioni. Inoltre, abbiamo fornito utili spunti per riutilizzare sciarpe di lana e foulard che, per vari motivi, non abbiamo più intenzione di indossare. Guardandoci attorno, quotidianamente, siamo circondati da oggetti a cui potremmo dare una seconda vita. Riciclare non è solo una questione etica di sostenibilità ambientale. Riutilizzare qualcosa, magari anche con un fine diverso rispetto al suo originario, può tornarci utile per risolvere un problema pratico in maniera economica. Non dovremo infatti spendere soldi per acquistare qualcosa di nuovo. In questo articolo daremo utili suggerimenti per riciclare i tappi di plastica. Le possibilità sono davvero numerose. Basta solo liberare fantasia e creatività.

Mai buttare i tappi di plastica, ecco 5 idee di riciclo creativo utili per casa, giardino e far divertire i bambini

Cominciamo dal portasapone. Quando si lavano i panni a mano, un grosso disguido è proprio il sapone da bucato che scivola ovunque. Sistemando i tappi di plastica con la parte concava rivolta verso l’alto, possiamo ottenere una base sulla quale appoggiare il sapone. Questo, infatti, non scivolerà e, dopo l’utilizzo, si asciugherà facilmente all’aria. Come base, potremmo utilizzare un contenitore di plastica per alimenti.

Accostando tanti tappi di plastica ed unendoli con della colla a caldo, potremo realizzare comodissimi sottobicchieri e pratiche tovagliette per la colazione o il pranzo. Per forme, disegni e colori, non ci sono limiti. Liberare la fantasia!

Sulla base dello stesso principio delle tovagliette e dei sottobicchieri, utilizzando decine e decine di tappi, potremmo dar vita ad un utile tappetino da giardino. Da sistemare ad esempio sulla soglia di casa, come fosse uno zerbino.

Infine, due idee per far divertire i bambini

Per stimolare la fantasia dei bambini, non c’è niente di meglio dei giochi pratici e manuali. In questo caso possiamo ad esempio trasformare i nostri tappi di bottiglia in simpatiche calamite. Basterà inserire all’interno un pezzo di magnete, e poi dipingere e decorare a piacere la parte esterna utilizzando colori acrilici adatti alla plastica. I più fantasiosi potranno anche rivestire i tappi con pezzi di tessuto, tipo il feltro, ed applicare perline o altri elementi decorativi per dar vita a “opere d’arte”.

Rimanendo sul piano artistico, possiamo poi far diventare i tappi di plastica dei deliziosi sonaglietti. Basterà unirne insieme due alla volta, usando del nastro adesivo. Prima di sigillare la coppia, inserirvi all’interno dei chicchi di riso. Decorare poi la parte esterna a piacere. Di esempi ce ne sarebbero ancora tantissimi. Noi ci siamo limitati solo a spiegarne alcuni. Tuttavia, è chiaro il motivo per cui non dovremmo mai buttare i tappi di plastica.

