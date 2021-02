Ci sono alcuni oggetti in casa che tendiamo a gettare direttamente nella spazzatura, senza pensare a modi divertenti e originali in cui riciclarli. Uno di questi oggetti è sicuramente un rotolo di carta igienica ormai finito. Insomma, a cosa mai potrebbe servire? In realtà, ci sono diversi riutilizzi che possiamo mettere in atto. In “Non bisognerebbe gettare i rotoli di carta igienica perché possono essere riutilizzati in questi modi”, avevamo già dato qualche consiglio. Infatti, in questo articolo, vengono spiegati tantissimi modi in cui riciclare i rotoli di carta igienica ormai finiti, destinati al cestino. Ma oggi vogliamo proporre un altro modo davvero interessante per il loro riciclo. Perciò, capiamo che non bisogna mai buttare i rotoli di carta igienica, perché possiamo usarli in casa per una cosa inaspettata.

Se vogliamo appendere le nostre tende, forse non avremo più bisogno del bastone

Tutti sanno che per appendere delle tende da sole in bagno, in cucina, in salone o in camera da letto, abbiamo bisogno del bastone. Ma forse le cose potrebbero cambiare. Poniamo un caso che potrebbe realmente accadere. Non abbiamo più bastoni per tende disponibili in casa. Dovremmo quindi uscire e andarne a comprare uno, spendendo ovviamente dei soldi. Ma se ci fosse un modo per risparmiare che ci permettesse comunque di appendere le nostre tende? Ecco qui un piccolo trucco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come utilizzare i rotoli di carta igienica al posto dei bastoni per appendere le tende da sole

Per appendere le tende sfruttando i rotoli di carta igienica, dovremo seguire pochi e semplici passaggi. Per prima cosa, dovremo assicurarci di rimediare diversi rotoli di carta igienica, basandoci anche sulla lunghezza della nostra tenda. Quando vedremo che il numero dei cartoncini che abbiamo conservato sarà sufficiente, mettiamoli tutti insieme ed uniamoli con uno spago e con della colla sui bordi. L’importante è che rimangano gli uni attaccati agli altri. Questa fila di cartoncino sostituirà il classico bastone per tende, rendendo facilissimo appenderle e facendoci risparmiare dei soldi!

Dunque, ora sappiamo il motivo per cui non si devono mai buttare i rotoli di carta igienica, perché possiamo usarli in casa per una cosa inaspettata come una tenda! L’idea è davvero geniale e ci aiuterà a risparmiare e ad essere amici dell’ambiente!