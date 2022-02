Oggi più del passato risparmiare è diventato un imperativo importantissimo. La lotta agli sprechi ne è una parte fondamentale. Saper riciclare e sfruttare ogni parte degli ingredienti, infatti, ci consente di risparmiare ma anche di fare qualcosa per il Pianeta. Così abbiamo scoperto che foglie, radici, semi, parti dure degli ortaggi sono un’enorme risorsa da non lasciarsi scappare. Tutto può essere utilizzato in modo geniale e gustoso.

Anche i grandi chef internazionali hanno iniziato a creare piatti gourmet con avanzi e scarti. È il caso, per esempio, di Franco Aliberti, che è riuscito a cucinare grandi ricette utilizzando un solo ingrediente. Ma bucce di patata e di mela, gambi duri e parti meno belle possono trasformarsi anche nelle nostre cucine.

Mai buttare gambi di broccolo, carciofo e cavolfiore quando c’è una ricetta dietro l’angolo per usarli. Per creare un piatto innovativo, antispreco ma soprattutto pieno di gusto, bastano pochi minuti e qualche consiglio intelligente. Vediamo insieme come fare.

Gambi e foglie protagonisti dell’eccellenza in cucina

Quando andiamo a fare la spesa è normale acquistare cavolfiori, carciofi o altre verdure interi. Quelle foglie o i gambi più duri sono le parti che solitamente riempirebbero il nostro secchio dell’umido. Ma sprecarli è davvero necessario?

Resteremo a bocca aperta quando scopriremo cosa si può preparare con le parti dure di carciofi, broccoli e cavolfiori. Presentiamo i flan di verdura riciclata con crema di noci. Gli ingredienti necessari sono:

2 uova;

foglie e gambi di broccolo e cavolfiore;

foglie e gambi di carciofo;

pangrattato q.b.;

erbe aromatiche a piacimento;

1 aglio;

olio EVO;

sale e pepe.

Mai buttare gambi di broccolo, carciofo e cavolfiore perché bastano 5 minuti per trasformali in una ricetta sana e sfiziosa

Iniziamo a tagliare in grandi pezzi foglie e gambi delle nostre tre verdure. Utilizzando una pentola a pressione, rosoliamo lo spicchio d’aglio con 1 cucchiaio di olio. Aggiungiamo le verdure e rosoliamole per qualche minuto. Condiamo con sale e ricopriamo le verdure con un bicchiere d’acqua o di brodo.

A questo punto chiudiamo la pentola a pressione e cuociamo a fuoco lento per 30 minuti. Trascorso questo tempo, lasciamo sfiatare e scoliamo il contenuto. Aiutandoci con un passaverdure, passiamo le parti cotte e otteniamo una sorta di purea. In una ciotola uniamo la purea, le uova, le erbe aromatiche.

Procuriamoci degli stampini da forno, oliamoli e rivestiamoli col pangrattato. Adesso versiamo il composto di verdure e uova e inforniamo nel forno caldo a 180° C per 20 minuti. Una volta cotte, lasciamo raffreddare i flan prima di sformarli. Nel frattempo, tritiamo le noci sgusciate con una parte di latte vegetale e noce moscata. Serviamo i flan con la stessa crema.

Lettura consigliata

Questi strepitosi biscotti rustici antispreco sono dolcissimi senza zucchero e si preparano in pochi minuti