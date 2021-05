Scegliere l’avocado perfetto non è facile. Spesso lo si acquista troppo acerbo. In questo caso, è necessario aspettare che raggiunga la consistenza perfetta. Oppure usare questo trucco geniale per farlo maturare in soli 30 secondi.

Ma, dall’altro lato, si rischia di attendere troppo. Ci si ritrova così per le mani un avocado molliccio e pieno di macchie scure. Che fare? Di certo non gettarlo nella spazzatura!

Infatti, non solo buttare via il cibo è un danno per l’ambiente. È anche un bel problema per il portafoglio, considerando che l’avocado non è certo economico! Insomma, mai buttare l’avocado troppo maturo, ecco tre idee facili e gustose per sfruttarlo.

Le uova strapazzate al sapor di avocado

Che l’avocado si abbini perfettamente alle uova non è una novità. Il celebre avocado toast, infatti, prevede spesso l’aggiunta di un uovo in camicia. Ma, se l’avocado è troppo molliccio per tagliarlo a fettine, si può rimediare aggiungendolo alle uova strapazzate. Questa ricetta facile e veloce è perfetta per la colazione.

Basta infatti schiacciare la polpa dell’avocado e mescolarla energicamente alle uova crude. Poi, cuocere il mix in padella come se si stessero preparando delle semplici uova strapazzate. Si otterrà una variante meno noiosa di una ricetta classica!

Una salsina freschissima per le insalate

Un’altra idea per utilizzare l’avocado maturo è trasformarlo in una salsina per le insalate. In questo caso, basterà mescolare parti uguali di polpa di avocado e yogurt naturale. Aggiungere un pizzico di sale e pepe e, a piacere, delle spezie. Particolarmente consigliate sono il cumino o un pizzico di peperoncino.

La salsa è perfetta per condire le insalate. Ma vi si possono anche intingere le verdure crude.

Come trasformare l’avocado troppo maturo in un dolce al cucchiaio

Sembra incredibile, ma l’avocado troppo maturo può anche essere trasformato in un dolce al cucchiaio da acquolina in bocca. Si tratta di una sorta di mousse al cioccolato. Ma con un vantaggio in più: gli ingredienti sono leggeri e salutari. Si tratta, insomma, di una golosità perfetta per chi è attento alla linea.

Come prepararlo? Basta seguire questa ricetta. Insomma, mai buttare l’avocado troppo maturo, ecco tre idee facili e gustose per sfruttarlo!